物流痛點逐一擊破 中小企物流拍檔Lalamove 直送到戶

疫情顛覆傳統市場的營銷模式，消費者由以往追求線下體驗，到轉戰線上服務，無疑加速企業數碼轉型，以O2O銷售策略迎接後疫情時代新常態。不過，O2O銷售模式的關鍵在於如何建立一套快捷、可靠、靈活的物流方案。到底處於各個營商階段的企業，可以從可入手？ 創業起步資金有限 物流配套成關鍵 特別是處於創業階段或物流起步的中小企，公司架構及營運尚未成熟，加上資金有限，既要保留作業務拓展，又要了解且做好物流配套，滿足消費者預期，如即時送貨、點對點速遞等。

商戶實例：餸上門

疫情訂單數目激增 多點配送減成本 免卻物流煩惱 疫情令外賣、留家自煮成為新趨勢，主打新鮮無味精餸包的網購平台「餸上門」於疫情期間生意就上升5成。然而，訂單數目激增背後，伴隨的是運輸成本壓力，加上送貨點增多，對物流團隊的要求亦自然上升。「餸上門」選擇Lalamove作為物流拍檔，在專業的物流團隊協助下，因應其需要提供合適的車種和運送方法，更有優化路線功能及支援多點配送，每次落單可輸入多達20個地址。此外，無論商戶或客人均可透過GPS實時追蹤訂單位置，助「餸上門」減低生意成本的同時，免卻安排運送的煩惱，在疫情下仍能維持準時、有效率的直送到戶服務。 高效低成本物流方案 有利數碼轉型擴張業務 隨業務成長，實踐營商也需要電子化物流配套，例如電子錢包及電子簽收等功能；而要擴張生意規模，更需要貨倉處理貨物存貨、自動化物流等，才能專注開拓新商機。特別是目前電商平台成為新主流，訂單及送貨需求急增，要為消費者帶來更佳網上落單體驗，就需要有高效、可靠並能幫助節省成本的物流拍檔。

商戶實例： Oddle

訂單自動對接物流 多款車型支援跨區送餐 線上訂餐管理系統Oddle為各大餐廳提供平台予食客自助落單，而外送服務則由Lalamove負責。Lalamove API與Oddle連接，用戶在網頁落單後，訂單會經系統即時自動轉交Lalamove，餐廳無須再透過Lalamove APP手動輸入訂單資訊。市場上的送餐平台一般外送服務只局限於30分鐘路程以內，Lalamove有多款車型選擇，不但支援跨區送餐，亦可處理如到會等份量較大的訂單，讓餐廳可以接觸到更廣、更多客源。加上，Lalamove固定收費模式透明度高，費用比其他需要收取佣金的平台低，有助節省成本。