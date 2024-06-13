物流配數碼科技人手減半提貨增速10倍 菜鳥︰或可減香港人手不足壓力

網購近年愈趨普及，衍生快遞和自提服務。有公司提出「數智化」的物流科技方案和研發出物聯網(IoT)產品「燈條」，並已於杭州馬拉松及公司總部園區應用。公司指措施將營運人員從5人減至2人、展示空間減少四至七成，客戶取件速度更可提升10至15倍，平均每次僅需3至8秒。推出物流方案及技術的菜鳥物流科技專家認為，香港人力成本較高，正計劃將技術推廣至香港市場，以自動化取件方式替代人工服務。

菜鳥物流科技事業部(大中華區)行業解決方案部專家張瑞昨在物流科技博覽2024介紹，過往民眾到菜鳥驛站等自提點取件時，需在倉庫的無數貨架中「尋寶」，但貨物綁上「燈條」後，提件者進門時經人臉識別或用手機掃碼，系統就能檢索出快遞信息，「燈條」亦即時亮燈及發聲，提示客戶貨件位置。

在「燈條」協助下，貨倉營運人員從5人減至2人，而客戶取件速度提升10至15倍，平均每次僅需3至8秒。張瑞稱，「燈條」可循環使用，技術現已應用在菜鳥總部園區，亦曾在杭州舉行的馬拉松使用，助工作人員在寄存點中，精準找到參賽者寄送物品。他認為，香港人力成本較高，「燈條」可以自動化方式替代人工服務，解決部分人手壓力，盼香港市場也能應用。

包括菜鳥在內，「物流科技博覽2024」共設逾30個攤位及講座，展示IoT、智能倉庫自動化科技及智能供應鏈管理科技等多項物流科技，並吸引逾600名中小企代表、物流科技供應商等出席，冀助中小企掌握行業新趨勢，以及鼓勵業界善用政府資助邁向智慧和綠色物流方向發展。