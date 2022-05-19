物盡其用｜IVE聯乘Microsoft建捐贈配對平台 助基層學生獲數碼產品

疫情加速網上學習的應用，不過部分基層家庭未能負擔電子產品，有機會影響孩子的學習進度。數碼產品推陳出新，部分人買新產品時，舊的其實仍可用。有大專師生與微軟(Microsoft)合作，建立了iShare網上電腦捐贈平台，讓廣大市民向有需要的學生捐出電腦及配件。

坊間推動電腦募捐及再轉贈的工作流程，多數是先收集電腦再轉贈予有需要的人士，過程中需要大量人手去收集、核對資料和運送器材，又需要大量存放空間。IVE(李惠利)資訊科技系高級講師黃俊彥(右一)表示，iShare是網上配對形式的平台，協助捐贈者與受惠學生配對，雙方可直接交收，省減工序，提升效率及縮減時間。

人工智能分析答案作配對

iShare建構於Microsoft Azure雲端服務之上，捐贈者需於系統上載計劃捐贈的器材款式、簡介等資料；而申請學生則要上載學生證核實身份，並回答指定問題，例如個人簡介和申請原因等。人工智能(AI)認知服務除了會分析申請學生的答案，亦會根據學生和捐贈者的地區和器材供求等不同因素配對，配對成功後，雙方就可在系統內安排時間自行交收。

負責平台網站開發的IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑二年級生蘇家進(左二)表示，他曾考察參與募捐和捐贈二手電腦的非牟利機構，發現配對需求很大，「讓我更了解項目的意義，推動我更用心及投入開發平台的工作。」至於遇到最大的困難，他指系統組成部分多，除了人臉辨識功能，又製作了互動用戶界面，需要投放很多時間尋找和修復程式錯誤。

微軟義工團隊發起人、雲端方案銷售主任郭家強(右二)稱，特意與團隊構思了鳴謝部分，讓受惠者輸入感謝訊息反饋給捐贈者，希望培育學生懂得感恩的觀念。他又指，平台系統早前已順利測試，系統的程式現已設為開源碼程式，希望讓世界各地有需要的機構免費使用。團隊亦正積極與本地社福機構商討合作，期望盡快讓公眾受惠。