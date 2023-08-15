物管巡禮丨南豐物業管理 推動可持續發展 實踐公司願景 提昇生活質素

南豐物業管理 董事兼總經理李國民Calvin

可持續發展(Sustainability)是當下重大議題，作為推動減碳成效的持份者之一，物業管理行業扮演著關鍵的角色。適逢物管專業化踏入新里程，南豐物業管理近日發布首份根據國際標準編撰，並取得獨立驗證的可持續發展報告。南豐物業管理董事兼總經理李國民Calvin指報告強調企業在「可持續發展框架2030」下，針對管治、環境、社群和協作4大主題作出具體承諾，為未來在可持續發展旅程奠下基礎。「『專業』不只是口號，而是積極應用物管科技，身體力行，敢於落實企業管治，推己及人以至整個社區實踐永續發展。」 《可持續發展報告2021/22》 率先闡明績效 今次南豐物業管理發表《可持續發展報告2021/22》，亦為業界首家物業管理公司進行發布。Calvin表示南豐物業管理的願景是「我們提昇生活質素」，「我們期望以先驅者的身份倡導行業可持續發展，因此是次報告依照《全球報告倡議組織可持續發展報告標準》(GRI標準) 2021來撰寫報告，與國際標準接軌。」他續指報告從管治、環境、社群和協作4大主題下重點闡述績效，包括加強實踐對碳、能源、廢物與資源進行負責任管理，透過社區投資和人才發展創造價值，以及推行可持續採購工作。如環境方面，公司逾五成物業獲得或正在申請綠色建築認證，並設定目標在2030年或之前耗電量較基準年減少兩成；企業管治方面，為員工提供母乳餵哺友善工作環境。「這與我們南豐集團的可持續發展承諾『SEWIT』社區共融(Social Cohesion)、環境保護(Environment)、全人健康(Wellness)、創新(Innovation)及科技(Technology) 5大戰略性支柱一致，展示了我們對於業務營運中實踐可持續發展的決心，並強調這些實踐如何對環境和社區產生正面作用。」

積極引進物管科技 實現綠色管理 物業管理要達至永續發展，投入物管科技應用至關重要。Calvin表示南豐物業管理與中電合作，推出能源基準系統，「該一體化能源管理平台讓物業管理團隊能夠清楚了解旗下管理物業的能源消耗情況。系統不單能整合實時關鍵能源使用數據，還為我們提供用戶洞察分析，如耗電預測、房產能源使用指數和二氧化碳排放量，有助於我們團隊規劃未來的可持續發展策略。」他再舉例，將軍澳廣場商場已裝置「PlantPRO」人工智能優化商場的空調系統。系統整合了現有3座獨立冷水機組，透過精準的智能排序能力，還會根據天氣和人潮流量變化，自動調整製冷或保持恆溫。至於旗下管理的南豐新邨，整個項目12座大廈合共安裝了240塊太陽能光伏板，通過隔離變壓器轉換陽光並分配電力，首年已產生高達14萬度電力。他補充，「南豐集團最新座落於啟德的旗艦發展項目AIRSIDE更設全港首個智能廢物分類管理系統，能識別及獨立處理一般廢物和可回收廢物及秤重、再收集並貯存於中央密封設施中，保持公共衛生。同時，系統能提供即時數據，協助辦公室租戶減廢。」 建立VIVA研習社 廣納年輕人才 隨著物管行業專業化，工作流程引進科技應用，協助舒緩過去以勞動力主導的作業模式，Calvin認為前線人員時刻面對不同挑戰，對此南豐物業管理推出全新學習及發展架構，提升員工的學習體驗。新架構下共有14大學習範疇，如法例法規、客戶及禮賓服務等，每個課程亦會劃分1至3級，以區分課程內容的深淺程度。「『學習革新』是公司8大價值之一，長遠而言，希望能為每一個崗位制訂各大範疇的能力水平要求及職涯規劃。」他續指公司建構「VIVA研習社」(VIVA Lab)，涵蓋實體、視像及混合模式的培訓課程，更設有VIVA Lab會堂培訓管理系統，結合課程報名、線上學習及查閱培訓記錄等功能。「同事可根據自己的喜好及興趣，彈性編排學習模式、選修範疇及時數，亦會作為日後晉升的參考。」配合全新VIVA Connect專屬平台，員工更易獲取公司資訊，增加勞資互動。「要改變大眾對『物管即看更』的傳統看法，南豐物業管理致力數碼轉型、提供具前景的職涯規劃和惠及員工和家屬福祉政策，吸納更多年輕人才入行。」Calvin總結。

註：「南豐」，「南豐集團」及「集團」指南豐國際控股有限公司及其附屬公司。

提升專業水平 物業管理業監管局制訂操守守則 為業界提供標準

社會進步發展，公眾對物業管理服務的期望及要求顯著提高。物業管理業必須與時並進、加強專業操守、不斷提升服務水平，才可應對各樣挑戰，朝專業化優質化邁步向前。對此，物業管理業監管局根據行業不同挑戰，至今設計了18份操守守則，讓物管從業員有實務指引可依。 確立實務指引 減少服務爭拗 在物業管理業發牌制度下，物業管理業監管局除發牌外，亦為業界制訂操守守則及良好作業指南，就不同物管範疇提供實務指引，藉以提供一套的服務標準，推動業界提升專業服務水平；同時亦增加業界工作規範的透明度與提高公眾對行業的認識，從而減少就物業管理服務的爭拗和投訴。現時監管局已發出18份操守守則及相關良好作業指南，涵蓋財務、設施管理、防貪誠信、高空工作等領域。 雖然物業管理服務牌照持有人不會僅因違反守則條文，而招致民事或刑事法律責任。然而，在任何法律程序(不論該程序屬紀律處分、民事或刑事程序)中，如物業管理業監管局、紀律委員會或法庭信納操守守則的條文，攸關該程序中受爭議的事宜的裁斷，作為有助於確立或否定該事宜的依據。

