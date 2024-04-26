物管業舉報貪污數字按年增近三成　廉署：數字只屬指標性質

而涉及的案件，主要涉及為大型維修、保養項目、合約，誇大工程金額、行使虛假文件；物管公司方面則涉及人手招聘及使用虛假出勤紀錄。她重申，廉署與物監局會持續加強教育，提高行內廉潔水平。

對於數字增加，以及早前出現高達1.8億港元的圍標個案，她強調，數字只屬一個指標，或因報道增加令大眾關注，引致舉報數字上升，「行業太大，一定有害群之馬，不能因一宗案件及數字，就下判斷情況惡化。」

物監局：不夠上課時數或影響續牌

為防止未來出現更多同類事件，物監局行政總裁蕭如彬表示，已聯合廉署共同推出行動。他指，自去年8月開始，業界全面引發牌制度，一級牌照每年需要上12小時的培訓課程、二級牌照則每年需要上6小時培訓課程。

被問及未有達到上課時數的從業員會否被取消牌照，蕭指，若從業員未達上課時數，會對續牌有影響。

而物監局副主席許智文表示，自2020年起，行業已成功過渡至有牌照監管的制度，目前有業界有約1.4萬持牌從業員，以及約770間持牌物管公司，並先後發出22份《操守守則》及《良好作業指南》，包括與廉署共同制定的防貪指南。他指，希望為業界帶來健康發展，最終提升物管業的聲譽。