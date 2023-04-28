物管發牌制過渡期7月底結束 業主留意未領牌公司或不能再服務

物業管理業發牌制度於2020年8月1日起實施3年過渡期，至今年7月31日完結，至今近九成物管公司入紙申請，當中74%獲發牌。物業管理業監管局指，過渡期後未持牌的物管公司將不能提供服務，籲市民留意所聘用的物管公司是否持牌，以免物管服務未能持續，影響生活；而尚未提交牌照申請的公司，如希望在過渡期前完成所有申請程序及發牌工作，須5月底前開展牌照申領程序。

在物管業發牌制度下，為有公契物業提供多於一個類別訂明物管服務的物管公司，以及在物管公司任監督或管理角色的從業員，8月1日起必須持有效物管牌照，才可繼續提供服務；任何人如違反規定，便屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款50萬元及監禁兩年。

監管局行政總裁蕭如彬表示，全港近有1,000間物管公司，扣除只服務無公契大廈等，及僅提供單一清潔或保安服務的270間公司，約730間公司須領牌，當中已有650間已入紙申請，480間已獲發牌，另40間大致完成發牌程序；涉有公契的私人屋苑及單幢樓、辦公室、工廈、商場及停車場等，涵蓋逾200萬個單位的物管服務。他相信650間公司的發牌程序可如期在7月底前完成，佔整體須領牌公司92%，餘下未遞交申請的多為中小型物管公司，不涉及大型屋苑的物管服務。他又提到，局方至今亦發出1.2萬個物管人牌照，當中68%為正式牌照；扣除臨時牌和正式牌重疊部分，約1萬人已領牌，佔全港物管主任或經理級物管人員87%。

監管局主席黃江天提醒，發牌制度下過渡期在7月31日到期，由昨日(27日)起計只剩95日，提醒巿民可留意物管公司有否在物業內展示由監管局發出的牌照或「持牌物管公司」標籤，巿民亦可前往監管局網站查閱登記冊，核實物管公司是否持牌，以免影響日後服務。他續指，若物管公司到期後仍未持牌，業主或要尋求法律意見處理。若有需要監管局亦可協助業主聘請符合資格的物管公司。