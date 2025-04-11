特別天氣提示｜周六珠江口一帶料有驟雨及強烈狂風雷暴 部分地區雨勢較大(更新)

【11:30更新】天文台發出特別天氣提示，指現時位於華中的一道低壓槽會在明日（4月12日）發展為一道冷鋒。隨著該冷鋒向南移動，預料與其相關的驟雨及強烈狂風雷暴會在明日日間影響珠江口一帶，部分地區雨勢較大，亦有猛烈陣風。受冷鋒隨後的東北季候風影響，本港明日下午北風增強，離岸及高地間中達烈風程度，氣溫會由最高約25度顯著下降至星期日早上最低約17度。市民明日出門或進行戶外活動前請留意最新天氣消息。

天文台表示，一股潮濕的偏南氣流正影響廣東沿岸。本港今早沿岸有霧，橫瀾島的能見度下降至1,000米以下。此外，覆蓋沿岸地區的雲帶正逐漸轉薄。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光。早晚沿岸有霧。日間炎熱，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度。稍後局部地區有驟雨。吹輕微至和緩偏南風，稍後離岸風勢清勁。