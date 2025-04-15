特區國安委今辦主題講座 夏寶龍將視像講話

今日是第十個「全民國家安全教育日」，香港特區國安委今早於灣仔會展舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座。港澳辦主任夏寶龍將以視頻方式出席開幕禮，並發表主旨講話。行政長官、國安委主席李家超衷心感謝夏寶龍主任一直對香港的關心、指導和支持；會不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，深入推廣全民國家安全教育。

李家超指，今年是第十個「全民國家安全教育日」，今年亦是全國人大常委會公布實施《香港國安法》五周年和《維護國家安全條例》立法生效一周年，意義重大。