熱門搜尋:
復活節2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 三命 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-04-15 04:30:56
日報

特區國安委今辦主題講座 夏寶龍將視像講話

分享：
全民國家安全教育日

今日是全民國家安全教育日。(林俊源攝)

adblk5
夏寶龍

夏寶龍將在開幕禮發表主旨講話。

今日是第十個「全民國家安全教育日」，香港特區國安委今早於灣仔會展舉辦「全民國家安全教育日」開幕典禮暨主題講座。港澳辦主任夏寶龍將以視頻方式出席開幕禮，並發表主旨講話。行政長官、國安委主席李家超衷心感謝夏寶龍主任一直對香港的關心、指導和支持；會不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，深入推廣全民國家安全教育。

李家超指，今年是第十個「全民國家安全教育日」，今年亦是全國人大常委會公布實施《香港國安法》五周年和《維護國家安全條例》立法生效一周年，意義重大。

adblk6

他又指，世界百年未有之大變局正加速演進，地緣政治局勢日趨複雜，局部地區衝突頻繁，環球經濟增長放緩，單邊主義、保護主義抬頭，全球不穩定因素增加，香港面對的國家安全風險變化莫測，香港特區政府會堅定不移全面貫徹「一國兩制」方針，深入理解「總體國家安全觀」，不斷完善維護國家安全的法律制度和執行機制，深入推廣全民國家安全教育。

李家超又說，香港特區國安委舉辦「全民國家安全教育日」開幕禮及統籌一系列學校和社區活動，有助國家安全的宣傳教育，鼓勵全民參與，不斷提升社會自覺維護國家安全的意識和氛圍。他強調香港在全面拼經濟、謀發展、惠民生的同時，亦要竭力維護國家主權、安全和發展利益，為國家更高水平對外開放，作出更大貢獻。

另外，除開幕禮外，保安局帶領轄下紀律部隊於今早在香港警察學院聯合舉行升旗儀式，由政務司長陳國基主禮。全港學界國家安全常識挑戰賽2024/25，亦會於今日下午舉行頒獎禮。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能