特區官員紛發稿批佩洛西訪台 李家超：無視一國兩制成功 是抹黑霸凌

美國眾議院議長佩洛西周二晚飛抵台灣訪問，引發北京強烈不滿。特首李家超、特區政府和官員等亦先後發稿批評佩洛西竄訪台灣，部分政黨和團體昨亦到美國駐港總領事館，抗議佩洛西訪台。

特首李家超於佩洛西抵台當晚即發稿，指佩洛西竄訪台灣是公然挑釁一個中國原則的行為，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重威脅台海和平和穩定，嚴重違反國際關係基本準則，予以強烈譴責。特區政府、3名司長及保安局亦陸續透過新聞處出稿，其他副司長和局長則透過社交平台發文。

其中政務司長陳國基指，會帶領轄下政策局和部門，全力支持和配合國家捍衛自身主權和領土完整的措施，並且堅決按照基本法、一個中國原則及中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策，處理涉台事務。財政司長陳茂波批評美國政府和政客不集中精力處理好國內問題，反在台灣問題上興風作浪，是企圖轉移視線，以遮蓋本土尖銳矛盾的低劣伎倆。律政司長林定國亦指，台灣和香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，批評佩洛西竄訪台灣是意圖阻礙祖國統一大業，「深感憤慨，予以譴責」。

李家超昨午再邀3名司長在特首辦開會重申立場，並指佩洛西在台無視一國兩制在港成功實踐，惡意批評香港民主和自由，是不符事實的抹黑和霸凌行為，對此堅決反對、強烈譴責。他表明將全力支持及配合中央政府所採取的必要措施，堅決捍衞國家主權和領土完整。在場官員即點頭表示明白。

本屆立法會全體議員，多個政黨包括民建聯、經民聯、工聯會、新民黨、自由黨等，以至香港中華出入口商會、新界校長會、鄉議局等團體亦先後發出批評佩洛西的聲明。其中民建聯和工聯會亦派員到美國駐港總領事館抗議，表達不滿。