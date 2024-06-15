特區政府對美西方國家抹黑言論表示強烈不滿及反對

特區政府行使《維護國家安全條例》賦予權力，日前在憲報刊登公告，指明對潛逃英國的6人施加措施，包括撤銷特區護照、禁止提供資金等。政府對美西方國家相關的抹黑言論，表示強烈不滿及反對。
特區政府發言人表示，香港特區維護國家安全的法律框架，與相關國際人權標準一致，危害國家安全分子往往為逃避刑責而潛逃海外，並繼續透過各種方式危害國家安全，例如勾結境外勢力向中央及特區政府施壓，或在境外成立危害國家安全組織等，針對有關潛逃者採取的措施，目的是應對打擊、阻嚇、防止潛逃行為，以及促使有關潛逃者回港接受執法和司法程序，批評美西方的別有用心人士刻意抹黑及散播不負責言論，試圖混淆視聽。
發言人：潛逃者勿妄想潛逃離港可以逃避刑責
發言人強調，潛逃者不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責，最終都需要為其危害國家安全的嚴重犯罪行為負上責任，受到法律制裁。撤銷特區護照及其申請資格等措施，符合人權，而不少國家包括美國、英國、加拿大亦會就不同的通緝犯施行相關措施，批評任何外部勢力及別有用心人士，在特區政府提出相關措施後，詆毀盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區，實乃典型的虛偽「雙標」，任何外國或外部勢力企圖詆毀香港情況，只會理屈詞窮，絕不會得逞。原文刊登於 香港電台