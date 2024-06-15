特區政府對美西方國家抹黑言論表示強烈不滿及反對

特區政府行使《維護國家安全條例》賦予權力，日前在憲報刊登公告，指明對潛逃英國的6人施加措施，包括撤銷特區護照、禁止提供資金等。政府對美西方國家相關的抹黑言論，表示強烈不滿及反對。

特區政府發言人表示，香港特區維護國家安全的法律框架，與相關國際人權標準一致，危害國家安全分子往往為逃避刑責而潛逃海外，並繼續透過各種方式危害國家安全，例如勾結境外勢力向中央及特區政府施壓，或在境外成立危害國家安全組織等，針對有關潛逃者採取的措施，目的是應對打擊、阻嚇、防止潛逃行為，以及促使有關潛逃者回港接受執法和司法程序，批評美西方的別有用心人士刻意抹黑及散播不負責言論，試圖混淆視聽。