特區政府強烈不滿美國國會及行政當局中國委員會報告　斥惡意抹黑

特區政府就美國「國會及行政當局中國委員會」剛發表的所謂「二零二四年度報告」，當中針對香港特區多個範疇的惡意抹黑，表示強烈不滿和反對。

發言人表示，美國「國會及行政當局中國委員會」重施故技，通過所謂年度報告干涉香港特區事務，肆無忌憚地詆毀「一國兩制」成功實踐下的香港。美方一而再、再而三地歪曲事實、顛倒是非，妄圖干預香港依法施政、破壞香港繁榮穩定，實在是立心不良的卑劣政治操作。

發言人指出，美國「國會及行政當局中國委員會」公然叫囂提出所謂的「制裁」以期恫嚇履職盡責的香港特區人員，拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭，特區政府予以強烈譴責，對所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼要脅，堅定不移履行維護國家安全的責任。