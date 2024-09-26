特區政府譴責人權觀察報告　斥抹黑以偏概全

特區政府表示，對於所謂人權觀察及香港民主委員會前日發表有關香港學術自由情況的報告，予以強烈譴責和反對，認為報告的內容全是惡意抹黑、以偏概全，特區政府必須指出其謬誤，以正視聽。

政府發言人強調，香港居民的基本權利和自由一直根據《基本法》在憲制層面獲得保障，《香港國安法》實施後，香港居民繼續享有各項權利與自由，包括學術研究、文學藝術創作和其他文化活動的自由、發表自由、集會自由以及結社自由的權利等。