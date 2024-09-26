特區政府譴責人權觀察報告　斥抹黑以偏概全

特區政府表示，對於所謂人權觀察及香港民主委員會前日發表有關香港學術自由情況的報告，予以強烈譴責和反對，認為報告的內容全是惡意抹黑、以偏概全，特區政府必須指出其謬誤，以正視聽。
政府發言人強調，香港居民的基本權利和自由一直根據《基本法》在憲制層面獲得保障，《香港國安法》實施後，香港居民繼續享有各項權利與自由，包括學術研究、文學藝術創作和其他文化活動的自由、發表自由、集會自由以及結社自由的權利等。
強調學術自由是香港一直推崇的重要社會價值
發言人指出，留意到所謂的報告引用的大多數受訪者都使用化名，這是反華勢力慣常使用的技倆，令人難以確定受訪者是否真有其人，可見所謂的報告的真實性及可信性存疑。
對於所謂的報告捏造香港學術自由被削弱的不實內容和不負責任言論，發言人強調，學術自由是香港一直推崇的重要社會價值，亦是香港高等教育界賴以成功的基石，《香港國安法》實施以來，本港學者與專上院校繼續與境外和校外合作夥伴進行正常交流活動。
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有關報告提到，香港學術自由在實施《香港國安法》以來嚴重倒退，大學師生必須謹言慎行，學生及教授普遍自我審查，提防自己在教室和校園中的一言一行招來騷擾、報復甚至司法起訴。
原文刊登於 香港電台