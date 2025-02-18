特區政府：依法沒收許智峯危害國安得益　潛逃前轉移250萬元給母親妻子

原訟法庭昨日應律政司申請，根據中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法第四十三條實施細則附表3第9條，發出沒收令，沒收許智峯所干犯的危害國家安全罪行的得益。特區政府留意到網上對法庭依法採取的行動，作出失實抹黑和惡意攻擊，對此予以強烈譴責和反對，並需直斥其非及列出事實真相，以正視聽。

發言人指出，香港特區是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則，其中提出沒收令申請是行之有效的做法，以防止犯罪者從其犯罪行為獲益，事實上沒收犯罪得益的法律及機制，亦常見於世界各地，涵蓋任何嚴重罪行，包括危害國家安全罪行。