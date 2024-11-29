特區政府：強烈反對和譴責美國對香港借更新旅遊警示抹黑香港

特區政府表示，強烈反對和譴責美國假借所謂旅遊警示，再次混淆視聽，卑劣抹黑香港特區。

特區政府：美國做法別有用心 極其拙劣和不負責任

發言人說，香港是高度國際化的城市，與其他國家、地區及相關國際組織有密切的來往和聯繫，這些正常的交往活動受《基本法》和香港本地法律的保護。《香港國安法》和其他所有相關法律所規管的，是外國和境外勢力利用香港進行危害國家安全的行為和活動，這與正常的交往活動有明顯區別。國安相關法律就罪行有具體清晰界定，不會令包括旅客在內的任何人誤墮法網。美國操弄旅遊警示制度成為政治工具，營造所有來港的旅客皆會被視為危害國家安全之徒的假象，意圖影響人員正常往來，做法別有用心，極其拙劣和不負責任。