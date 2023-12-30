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本地
2023-12-30 09:15:00

特區政府：香港傳媒環境蓬勃依然　稱外國美英等國顛倒是非無理抹黑

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特區政府：香港傳媒環境蓬勃依然　稱外國美英等國顛倒是非無理抹黑

香港政府周五（29日）晚上，就美國、英國等外國以所謂「媒體自由聯盟」成員名義對香港特區保障新聞自由等狀況顛倒是非和無理抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。

港府：本港傳媒環境蓬勃依然

發言人指出，本港的傳媒環境蓬勃依然。舉例而言，目前在香港特區政府新聞處新聞發布系統註冊的本地、內地和海外傳媒機構共有213家。一如既往，傳媒可以依法行使其新聞自由。只要不違法，傳媒評論及批評政府施政的自由並無受到限制。

發言人強調，香港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則。香港特區執法部門是就着有關的人士或機構的行為，嚴格根據證據和依照法律採取執法行動，與新聞自由、或任何人士或機構的背景無關。

新聞從業員與其他人一樣都有義務遵守所有法律

發言人又重申，任何外國詆毀香港特區情況，試圖破壞香港特區法治乃至繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，絕不會得逞。香港特區會繼續堅定不移地履行維護國家安全的責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由。此外，又指新聞和言論自由並非絕對，行使有關權利時，會受法律和為達致合理目的而必須作出的規定所限制，例如保障國家安全或公共秩序。新聞從業員與其他人一樣都有義務遵守所有法律。

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