特區救援隊奪首屆表揚榜獎勵 李家超讚隊伍冒風險懷熱誠

土耳其今年2月初發生7.8級大地震，港府派出59人的特區救援隊遠赴當地協助救援，隊伍由49名消防處坍塌搜救專隊隊員，以及保安局、入境處和衛生署人員組成，並帶同兩隻搜救犬及約8噸重的救援工具。經過216小時的救援行動，隊伍成功救出4名倖存者和尋回6具遇難者遺體。

特首李家超上任接近一年，其在任內首份《施政報告》推出「行政長官表揚榜」獎勵計劃，昨宣布首屆得獎團隊為今年初到土耳其地震災區救災的59人特區救援隊。救援隊隊長謙稱，隊員只是秉持專業盡力拯救生命，公務員事務局長楊何蓓茵亦祝賀救援隊，形容對方完成極其艱巨的任務、救出4名倖存者，獲獎實至名歸。

救援隊隊長：只是秉持專業

李家超昨出席行政會議前，主動公布首屆「行政長官表揚榜」獎勵計劃由特區救援隊奪獎。他讚揚隊伍冒著風險、懷住拯救生命的熱誠、專業精神，發揮跨部門團隊力量完成任務，充分體現表揚榜的目的和意義。

政府其後上載隊員發表得獎感言的影片，率領救援隊的消防處副消防總長于文陽對此感到十分高興，又強調他們不是英雄，只是秉持自己專業，盡力拯救生命。隨隊的衛生署顧問醫生范婉雯亦說，作為醫護人員有使命感，只要幫到他人、能貢獻自己，便會參與行動。

楊何蓓茵昨在北京讚揚救援隊以超凡勇氣、堅實的團隊精神，在充滿風險和環境惡劣的情況下搜救，完成了極其艱巨的任務，形容獲獎是實至名歸。

港府將配合愛國主義教育要求

另外，全國人大常委會日前審議《愛國主義教育法》草案，李家超昨回應指，不論草案會否在港適用，港府都會繼續配合愛國主義教育的要求。正身處北京出席會議的全國人大常委李慧琼指，最重要是本港有相應措施落實愛國主義教育，她初步認為未必要在港立法，又相信法例不會納入《基本法》附件三。