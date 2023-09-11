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2023-09-11 16:22:25

特快公屋新一期共11伙凶宅　來自九龍新界10個屋邨 (附名單)

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最新一期特快公屋包括彩虹邨一所兇宅。(資料圖片)

最新一期特快公屋包括彩虹邨一所兇宅。(資料圖片)

房委會今期「特快公屋編配計劃」有約2,000個受歡迎程度較低的公屋單位可供揀選，今日(11日)公布首批980伙的名單，後日(13日)起選擇單位。房委會今期共收到31,980宗申請，超額申請15倍。今期名單中共有11個單位為涉及兇殺案的「凶宅」，另有238個單位涉及自殺。11個「凶宅」包括涉及兩個去年發生命案的大角咀海富苑單位，分別涉及「三角戀」桃色事件引致的命案，以及一宗倫常慘案。

首批980伙周三起選擇單位

「特快公屋編配計劃」首批可供選擇單位的名單顯示，今期暫有11個曾發生兇殺案的「凶宅」單位，分別為葵涌大窩口邨富貴樓、葵涌邨映葵樓、石籬二邨石偉樓；屯門友愛邨愛暉樓、元朗朗屏邨賀屏樓、天水圍天恒邨恒健樓、旺角海富苑海欣閣、海韻閣、牛池灣彩虹邨紅萼樓、彩雲二邨瓊宮樓，以及大埔廣福邨廣仁樓。

▼多個屋邨有「凶宅」特快公屋單位▼

最新一期特快公屋包括天恒邨恒健樓一所兇宅。(資料圖片) 最新一期特快公屋包括友愛邨愛暉樓一所兇宅。(資料圖片／林俊源攝) 最新一期特快公屋包括廣福邨一所兇宅。(資料圖片) 最新一期特快公屋包括朗屏邨一所兇宅。(資料圖片) 最新一期特快公屋包括葵涌邨一所兇宅。(資料圖片／陳奕釗攝) 最新一期特快公屋包括大窩口邨一所兇宅。(資料圖片／陳奕釗攝)

4伙所涉兇殺案去年發生

今期「凶宅」中暫有4個單位於去年發生兇殺案，包括兩宗位於海富苑的命案，其中涉及一宗「桃色事件」，疑兇懷疑死者與女友有染，向對方亂斬十多刀致死，自己亦因全身灼傷不治，另一宗則涉及一名照顧者誤將患有精神病的女兒勒死。而涉及兇案最久遠的「凶宅」位於廣福邨廣仁樓，房屋署資料顯示，該單位於1998年曾發生兇殺案。

11個「凶宅」單位月租為1,355至4,114元不等，單位面積介乎23.12至43.76平方米。另有238個單位涉及自殺。當中有5個單位可享12個月租金優惠，2個有8個月租金優惠，餘下4個則不獲優惠。

特快公屋編配計劃「凶宅」詳情

屋邨單位 面積(平方米) 月租(元) 租金優惠
葵涌大窩口邨富貴樓1410室 28.61 1,764 12個月
葵涌葵涌邨映葵樓104室 39.74 3,648 12個月
葵涌石籬二邨石偉樓1611室 39.79 3,661
屯門友愛邨愛暉樓1220室 35.12 1,634 12個月
元朗朗屏邨賀屏樓2104室 30.45 1,465 8個月
天水圍天恒邨恒健樓3414室 34.44 2,295
旺角海富苑海欣閣2604室 39.74 3,794
旺角海富苑海韻閣1415室 43.26 4,114
牛池灣彩虹邨紅萼樓217室 24.1 1,562 8個月
牛池灣彩雲二邨瓊宮樓1202室 39.76 2,558 12個月
大埔廣福邨廣仁樓1326室 23.12 1,355 12個月
資料來源︰房委會
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