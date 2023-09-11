特快公屋新一期共11伙凶宅　來自九龍新界10個屋邨 (附名單)

房委會今期「特快公屋編配計劃」有約2,000個受歡迎程度較低的公屋單位可供揀選，今日(11日)公布首批980伙的名單，後日(13日)起選擇單位。房委會今期共收到31,980宗申請，超額申請15倍。今期名單中共有11個單位為涉及兇殺案的「凶宅」，另有238個單位涉及自殺。11個「凶宅」包括涉及兩個去年發生命案的大角咀海富苑單位，分別涉及「三角戀」桃色事件引致的命案，以及一宗倫常慘案。

首批980伙周三起選擇單位

「特快公屋編配計劃」首批可供選擇單位的名單顯示，今期暫有11個曾發生兇殺案的「凶宅」單位，分別為葵涌大窩口邨富貴樓、葵涌邨映葵樓、石籬二邨石偉樓；屯門友愛邨愛暉樓、元朗朗屏邨賀屏樓、天水圍天恒邨恒健樓、旺角海富苑海欣閣、海韻閣、牛池灣彩虹邨紅萼樓、彩雲二邨瓊宮樓，以及大埔廣福邨廣仁樓。

▼多個屋邨有「凶宅」特快公屋單位▼