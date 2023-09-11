特快公屋新一期共11伙凶宅　來自九龍新界10個屋邨 (附名單)

房委會今期「特快公屋編配計劃」有約2,000個受歡迎程度較低的公屋單位可供揀選，今日(11日)公布首批980伙的名單，後日(13日)起選擇單位。房委會今期共收到31,980宗申請，超額申請15倍。今期名單中共有11個單位為涉及兇殺案的「凶宅」，另有238個單位涉及自殺。11個「凶宅」包括涉及兩個去年發生命案的大角咀海富苑單位，分別涉及「三角戀」桃色事件引致的命案，以及一宗倫常慘案。
首批980伙周三起選擇單位
「特快公屋編配計劃」首批可供選擇單位的名單顯示，今期暫有11個曾發生兇殺案的「凶宅」單位，分別為葵涌大窩口邨富貴樓、葵涌邨映葵樓、石籬二邨石偉樓；屯門友愛邨愛暉樓、元朗朗屏邨賀屏樓、天水圍天恒邨恒健樓、旺角海富苑海欣閣、海韻閣、牛池灣彩虹邨紅萼樓、彩雲二邨瓊宮樓，以及大埔廣福邨廣仁樓。
▼多個屋邨有「凶宅」特快公屋單位▼
4伙所涉兇殺案去年發生
今期「凶宅」中暫有4個單位於去年發生兇殺案，包括兩宗位於海富苑的命案，其中涉及一宗「桃色事件」，疑兇懷疑死者與女友有染，向對方亂斬十多刀致死，自己亦因全身灼傷不治，另一宗則涉及一名照顧者誤將患有精神病的女兒勒死。而涉及兇案最久遠的「凶宅」位於廣福邨廣仁樓，房屋署資料顯示，該單位於1998年曾發生兇殺案。
11個「凶宅」單位月租為1,355至4,114元不等，單位面積介乎23.12至43.76平方米。另有238個單位涉及自殺。當中有5個單位可享12個月租金優惠，2個有8個月租金優惠，餘下4個則不獲優惠。
特快公屋編配計劃「凶宅」詳情
|屋邨單位
|面積(平方米)
|月租(元)
|租金優惠
|葵涌大窩口邨富貴樓1410室
|28.61
|1,764
|12個月
|葵涌葵涌邨映葵樓104室
|39.74
|3,648
|12個月
|葵涌石籬二邨石偉樓1611室
|39.79
|3,661
|無
|屯門友愛邨愛暉樓1220室
|35.12
|1,634
|12個月
|元朗朗屏邨賀屏樓2104室
|30.45
|1,465
|8個月
|天水圍天恒邨恒健樓3414室
|34.44
|2,295
|無
|旺角海富苑海欣閣2604室
|39.74
|3,794
|無
|旺角海富苑海韻閣1415室
|43.26
|4,114
|無
|牛池灣彩虹邨紅萼樓217室
|24.1
|1,562
|8個月
|牛池灣彩雲二邨瓊宮樓1202室
|39.76
|2,558
|12個月
|大埔廣福邨廣仁樓1326室
|23.12
|1,355
|12個月
|資料來源︰房委會