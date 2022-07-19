特快公屋編配｜今起接受申請8月8日截止　同步推蝶翠苑青富苑綠置居貨尾

房屋署「特快公屋編配計劃2022」今日起接受申請，計劃主要提供不受歡迎，如凶宅或鄰近垃圾房等單位。今年提供約2,000伙，截止日期為8月8日，最快9月可揀樓。另外，房署亦同步推售「綠置居2019」青衣青富苑和柴灣蝶翠苑貨尾，暫約提供188個伙，同樣由今日起至8月8日接受申請，選購單位日期則有待公布。

申請者可同時申請「特快公屋編配計劃」及綠置居單位，本月底房署將會向合資格申請者，發出邀請信。申請者須依據其公屋申請的認可家庭人數，並按個別單位的編配標準，在可供揀選單位名單中進行挑選。

同推綠置居貨尾單位

是次「特快公屋編配計劃」單位分佈於各區，惟大部份是受歡迎程度較低的公屋單位，當中有部份單位曾「涉及不愉快事件」，或者是單位層數、座向、設計較為遜⾊，例如位於屯門的寶田邨及天水圍天恩邨(一期)，單位內的洗手間，會較其他公屋單位略為細小等。

另外，綠置居青衣青富苑及柴灣蝶翠苑的貨尾單位，亦會一同出售，估計涉及約有188伙(當中並未計算後期的撻訂單位)。兩屋苑皆曾列入「綠置居2019」，惟銷情不理想，青富苑有約160個貨尾至今仍未能售出，多為不足190方呎的「納米盤」，售價介乎99萬至252萬元。而蝶翠苑近4個月，更有27個「撻訂」紀錄，當中有三份一為187及189方呎單位，售價則介乎106萬至185萬元。