特朗普就職｜李家超促勿干涉香港司法　轉身回應或更多港官被制裁指「不會成功」(更新)

美國當選總統特朗普周一(21日)宣誓就職，重返白宮。在香港，特首李家超今(21日)在行會前被問到特朗普曾揚言上任後爭取中方釋放涉及違反《港區國安法》的黎智英時，李家超指任何人都不應干涉香港審訊的不同案件，對於或有更多港官被制裁時，他轉身用英文回應指「不會成功」。

李家超用中文回答時指，香港司法公正是固若金湯，特區有強大而穩固的法治制度和法治基礎，任何法庭審訊案件都依據法律、依據審判原則，由法官公平公正審訊，任何政治壓力都是妨礙司法公正是「唔應該」。他希望所有人士都不要嘗試用任何方法干涉在香港正審訊的不同案件。

他隨後以英文回答有關特朗普的問題時表示，特朗普當選預期對中美關係有一個更好開始，促進雙方間的共同合作取得更大改進及成功。

轉身回應或更多港官被制裁 李：不會成功

李家超表示，香港一直遵循自由開放貿易原則與美國往來合作，美國則從中享受到重大經濟得益，單是過去十年美國對香港的貿易順差達約2,700億美元，目前有約1,400間美國企業在港營運，按年增加9%，未來本港會持續加強與其的經濟往來，但強調過程中雙方要互相尊重及理解。