特朗普關稅戰｜丘應樺指美國向港徵關稅影響不大　惟不滿未視香港屬單獨關稅區

美國向中國貨品額外加徵10%關稅，美國海關及邊境保護局指出，同時適用於香港。商務及經濟發展局局長丘應樺對此表示強烈不滿，敦促美方盡快糾正此錯誤行為，認為是無視香港作為世貿組織的單獨成員，基本法已清楚訂明香港是單獨關稅區的地位，美方的做法同時損害各方利益。

香港出口去美國的貨物只佔總出口量大約0.1%

丘應樺在港台節目《千禧年代》說，美國徵收關稅的安排，對香港的貿易，包括出口環境會造成影響，但強調香港商家早前已就地緣政治形勢及國際貿易的變局下作出改變，將供應鏈佈局及生產地分散，加上特區政府過去數年積極開拓新興市場，讓香港的企業走到其他經濟體發展商貿。事實上，香港出口到美國的貨品佔總出口量很低，估計總體影響不會很大。他以2023年的數字為例，香港出口去美國的貨物約值61億港元，佔香港總出口量大約0.1%。但最重要是美國無視香港作為單獨關稅區的地位，行為非常無理。