特朗普關稅戰｜學者：美國對華關稅減幅較預期高　業界：積壓天文數字訂單

中美經貿高層日前在瑞士日內瓦的貿易談判達成共識，雙方大幅降低關稅，有本港學者認為，談判結果比預期快，關稅削減幅度亦比預期大，美國股市反彈已反映有關情況。
麥萃才：相信中美兩國貿易能夠重啟
浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才在港台節目《千禧年代》分析，相信中美兩國貿易能夠重啟。他指，美國入口商早前預期特朗普上任總統後出現貿易戰，今年第一季大量進口中國貨品，但至今存貨量慢慢減少，美國物流公司、超市及售賣家電的店舖現有貨品差不多售罄，未來幾星期或會出現缺貨，或導致通脹上升，因此美國對恢復中國貿易有較大迫切性，削減關稅幅度亦比預期高。
麥萃才相信，未來一段時間相信是中國出貨高峰期，外界認為特朗普的關稅政策「五時花、六時變」，相信會把握90天較低的關稅率，盡可能出貨。
香港付貨人委員會主席林宣武在同一節目表示，現時大家抱著謹慎態度，因為計及基本關稅率仍很高，會盡可能把積壓在內地及香港貨櫃先行出口。被問到現時積壓未出貨的訂單涉及多少，林宣武形容是天文數字，以他所認識的廠商，每人均積壓幾十個貨櫃以上。他又關注，由4月開始至今，很多前往美國的船期取消，相信船公司也要一至兩星期重新調配班次。
原文刊登於 香港電台