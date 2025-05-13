特朗普關稅戰｜學者：美國對華關稅減幅較預期高　業界：積壓天文數字訂單

中美經貿高層日前在瑞士日內瓦的貿易談判達成共識，雙方大幅降低關稅，有本港學者認為，談判結果比預期快，關稅削減幅度亦比預期大，美國股市反彈已反映有關情況。

麥萃才：相信中美兩國貿易能夠重啟

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才在港台節目《千禧年代》分析，相信中美兩國貿易能夠重啟。他指，美國入口商早前預期特朗普上任總統後出現貿易戰，今年第一季大量進口中國貨品，但至今存貨量慢慢減少，美國物流公司、超市及售賣家電的店舖現有貨品差不多售罄，未來幾星期或會出現缺貨，或導致通脹上升，因此美國對恢復中國貿易有較大迫切性，削減關稅幅度亦比預期高。