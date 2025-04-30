特朗普關稅戰｜嶺大研究：4成職缺來自傳統服務業 恐受貿易戰衝擊

關稅戰引發國際貿易市場波動，本港勞動市場面臨挑戰。嶺南大學最新發表《數繪搵工⸺香港就業市場的大數據系列報告之一》，利用人工智能（AI）模型分析全港逾14萬條招聘廣告，結果發現，勞動市場高達四成職缺集中於進出口貿易、批發零售等易受外部環境影響的傳統服務業；惟市場對於AI等高階技術的需求不足百分之二。研究團隊建議政府協助傳統服務業從業員轉型，並提供針對性的跨行業技能培訓，以增強他們在貿易戰經濟格局下的就業競爭力。

分析全港逾14萬條招聘廣告 研究團隊系統性篩選香港十個高流量求職平台，搜集由2024年12月1日至2025年1月9日期間發布的142,901條有效招聘廣告數據，並利用先進的大型語言模型Deepseek V3進行自動化文本挖掘，深入剖析香港勞工市場的現狀，包括職位屬性、技能要求及薪酬福利等多維度關鍵信息。

不足2%要求應徵者具備AI或大數據技能 結果發現本港招聘市場仍由傳統服務業主導，超過四成招聘需求來自進出口貿易（包括批發零售）、金融及保險、住宿及膳食服務等行業。此三類行業的招聘職位數量各佔約兩萬個，這些職位直接受制於中美貿易摩擦的風險，其穩定性備受考驗。整體職缺當中，有逾八成（83.9%）為全職，當中初級崗位佔四成（40.7%），高級職位逾兩成（23.1%）。工作內容方面，管理與服務類職位合計超過六成，反映出香港既有的服務型經濟結構。

雖然香港近年大力發展智慧型經濟，推動人工智能及創新科技產業落地，惟調查發現招聘市場側重基礎技能需求，不足四成（39.7%）。招聘崗位要求應徵者具備基礎電腦數碼能力、約一成（11.7%）要求具備高級電腦技能，只有少於百分之二職缺表明須具備人工智能、大數據等高階技術。 嶺大文化研究系講座教授潘毅表示，是次研究顯示，本港經濟結構高度依賴特定服務業，這種情況在中美貿易戰背景下，將遭遇實質就業衝擊。而「零工經濟」趨勢逐漸顯著，惟本港的勞工保障體系未能跟上，許多靈活就業者實際上處於「有工開，無保障」的狀態；加上工時、薪酬等基本信息的透明度不足，勞動力市場的公平性和效率有待提升。