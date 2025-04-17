特朗普關稅戰｜李家超：港府會凝聚一切力量 與霸凌主義鬥爭越戰越勇

行政長官李家超在政府總部舉辦專題座談會，與港區全國人大代表及全國政協委員，就團結應對美國濫施關稅交流意見，他表示，與會者表示準備打好持久戰，通過分散風險開拓內需及海外新市場，加速推進升級轉型和品牌提升，提高生產與銷售網絡多元化，以及由加工轉為自主品牌，由「中國製造」升級為「中國名牌」等。
分散風險開拓內需及海外新市場
李家超在社交網頁表示，美國肆意破壞國際貿易秩序，嚴重違反世界貿易組織規則，擾亂全球供應鏈穩定，美國與香港2024年的貿易順差達210億美元，實施關稅會損害美國商人和人民的利益，自食其果。 他重申，香港奉行自由貿易不會變，美國對零關稅的香港徵收的所謂「對等關稅」應該是零，美方連這個簡單數學題都算錯，示範了滿口歪理、霸權野蠻的真面目，特區已決定向世貿組織針對美國提出申訴，捍衛合法權益，政府會凝聚一切力量，與霸凌主義鬥爭，越戰越勇，全力維護香港繁榮，並為推進強國建設與民族復興作出更大貢獻。
鄭雁雄稱中美博弈加劇 夏寶龍明確香港鬥爭職責任務
中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍早前在全民國家安全教育日開幕禮致辭，提及國家安全及關稅戰等內容。中聯辦今日召開專題會議，中聯辦主任鄭雁雄表示，在中美戰略博弈加劇大背景下，夏寶龍的發言內容警醒公眾對美立場、職責擔當，激發香港社會的家國情懷，是對中央對美鬥爭方略的深刻領悟。
鄭雁雄說，要增強「兩個維護」的高度自覺，武裝勇於戰鬥的鬥爭精神，提高善戰能勝的鬥爭本領，喚起香港社會對過去一些人親英怕美情結的深入反思，堅定對美鬥爭的必勝信心，堅定地與國家站在一起，並明確香港鬥爭的職責任務。
他表示，夏寶龍致辭精神貫徹到當前對美鬥爭、維護國家安全的大局，更加清醒把握當前香港局勢、堅定發揚鬥爭精神、深入用好鬥爭手段、自覺築牢堅固屏障、有力有效守好底線。