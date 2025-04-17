特朗普關稅戰｜李家超：港府會凝聚一切力量 與霸凌主義鬥爭越戰越勇

行政長官李家超在政府總部舉辦專題座談會，與港區全國人大代表及全國政協委員，就團結應對美國濫施關稅交流意見，他表示，與會者表示準備打好持久戰，通過分散風險開拓內需及海外新市場，加速推進升級轉型和品牌提升，提高生產與銷售網絡多元化，以及由加工轉為自主品牌，由「中國製造」升級為「中國名牌」等。

分散風險開拓內需及海外新市場

李家超在社交網頁表示，美國肆意破壞國際貿易秩序，嚴重違反世界貿易組織規則，擾亂全球供應鏈穩定，美國與香港2024年的貿易順差達210億美元，實施關稅會損害美國商人和人民的利益，自食其果。 他重申，香港奉行自由貿易不會變，美國對零關稅的香港徵收的所謂「對等關稅」應該是零，美方連這個簡單數學題都算錯，示範了滿口歪理、霸權野蠻的真面目，特區已決定向世貿組織針對美國提出申訴，捍衛合法權益，政府會凝聚一切力量，與霸凌主義鬥爭，越戰越勇，全力維護香港繁榮，並為推進強國建設與民族復興作出更大貢獻。