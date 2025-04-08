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2025-04-08 10:22:00

特朗普關稅戰｜李家超：美國關稅霸凌野蠻　港7方面應對風險(更新)

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行政長官李家超。(資料圖片)

行政長官李家超。(資料圖片)

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美國總統特朗普宣布對外徵收「對等關稅」。行政長官李家超今日(8日)在行會前見傳媒，他批評美國加徵關稅是不再奉行自由貿易，霸凌野蠻，破壞全球多邊貿易體制及世界經貿秩序，為世界帶來極大風險和不穩定性，增加全球衰退風險。他承認香港作為國際自由港，短期內無可避免會受到影響，特別是中小企和跨境電商等，強調特區政府會在7方面加大力度應對關稅風險。

港7方面加強應對

李家超指，特區政府會在7方面加強應對美國關稅的風險，包括：

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  1. 把握國家發展機遇，融入國家發展大局，重申握國家市場機遇龐大；
  2. 加強國際交往合作，積極深化區域合作，區域內之間規定關稅，是區內的事情，不受美國影響；
  3. 香港加快產業升級轉型，開展高增值創新驅動的經濟模式，當局會推動建構高增值產業鏈驅動中心；
  4. 加大發展科技創新，吸引高端人才，提升生產效率，進一步加強競爭力，無創科無未來，引進更多重點企業，強化香港競爭力；
  5. 大力推動國際金融合作，推動及鞏固國際金融中心地位；
  6. 把握多國需分散地區風險的大趨勢，吸引更多資金進駐香港，在「一國兩制」下，本港在資產避險方面有無可取代的優勢，包括提供安全的環境等；
  7. 繼續為業界提供支援，協助企業應對挑戰。

他表示，香港經歷無數風浪，每一次都能在挑戰中變得更茁壯，要把握好「一國兩制」的優勢，以香港人的敏銳觸角和韌性等，定可處變不驚。

回應美國制裁  李：只會更堅定港府信心

對於美國日前再宣布制裁多名特區政府官員，被問到是否擔心美國制裁圈再擴大時，李家超指對於美國的歪理，特區政府強烈譴責、嗤之以鼻，是卑鄙行為，他們恫嚇維護國家安全人員，違反國際法，再次顯示美國霸權主義下的野蠻。

他強調，特區有責任維護國家安全，美國肆意抹黑，他強烈不滿和譴責，特區政府會無畏無懼履行光榮使命，政府也會全力保障人員的合法權益，每次制裁只會更堅定其信心。

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