特朗普關稅戰｜李家超：美國關稅霸凌野蠻　港7方面應對風險(更新)

美國總統特朗普宣布對外徵收「對等關稅」。行政長官李家超今日(8日)在行會前見傳媒，他批評美國加徵關稅是不再奉行自由貿易，霸凌野蠻，破壞全球多邊貿易體制及世界經貿秩序，為世界帶來極大風險和不穩定性，增加全球衰退風險。他承認香港作為國際自由港，短期內無可避免會受到影響，特別是中小企和跨境電商等，強調特區政府會在7方面加大力度應對關稅風險。

他表示，香港經歷無數風浪，每一次都能在挑戰中變得更茁壯，要把握好「一國兩制」的優勢，以香港人的敏銳觸角和韌性等，定可處變不驚。

把握多國需分散地區風險的大趨勢，吸引更多資金進駐香港，在「一國兩制」下，本港在資產避險方面有無可取代的優勢，包括提供安全的環境等；

把握多國需分散地區風險的大趨勢，吸引更多資金進駐香港，在「一國兩制」下，本港在資產避險方面有無可取代的優勢，包括提供安全的環境等；

把握多國需分散地區風險的大趨勢，吸引更多資金進駐香港，在「一國兩制」下，本港在資產避險方面有無可取代的優勢，包括提供安全的環境等；

把握多國需分散地區風險的大趨勢，吸引更多資金進駐香港，在「一國兩制」下，本港在資產避險方面有無可取代的優勢，包括提供安全的環境等；

把握多國需分散地區風險的大趨勢，吸引更多資金進駐香港，在「一國兩制」下，本港在資產避險方面有無可取代的優勢，包括提供安全的環境等；

加強國際交往合作，積極深化區域合作，區域內之間規定關稅，是區內的事情，不受美國影響；

加強國際交往合作，積極深化區域合作，區域內之間規定關稅，是區內的事情，不受美國影響；

加強國際交往合作，積極深化區域合作，區域內之間規定關稅，是區內的事情，不受美國影響；

加強國際交往合作，積極深化區域合作，區域內之間規定關稅，是區內的事情，不受美國影響；

加強國際交往合作，積極深化區域合作，區域內之間規定關稅，是區內的事情，不受美國影響；

回應美國制裁 李：只會更堅定港府信心

對於美國日前再宣布制裁多名特區政府官員，被問到是否擔心美國制裁圈再擴大時，李家超指對於美國的歪理，特區政府強烈譴責、嗤之以鼻，是卑鄙行為，他們恫嚇維護國家安全人員，違反國際法，再次顯示美國霸權主義下的野蠻。

他強調，特區有責任維護國家安全，美國肆意抹黑，他強烈不滿和譴責，特區政府會無畏無懼履行光榮使命，政府也會全力保障人員的合法權益，每次制裁只會更堅定其信心。