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2025-04-03 16:18:00

特朗普關稅戰｜林健鋒：美國全球關稅措施打擊港商部署　吳永嘉：影響電商運作

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林健鋒批評美方的霸權主義，損人不利己。吳永嘉認為關稅政策無疑將推高當地物價及通脹。

林健鋒批評美方的霸權主義，損人不利己。吳永嘉認為關稅政策無疑將推高當地物價及通脹。

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美國公布針對全球的對等關稅措施，除了早前徵收的20%關稅外，還會對中國進口產品徵收34%對等關稅，令新徵稅總額達到54%。另外，美國取消對來自中國內地和香港的小額包裹豁免關稅政策，5月2日起生效。

林健鋒：美方霸權主義損人不利己

立法會商界議員林健鋒批評美方的霸權主義，損人不利己，影響全球正常貿易交往。在中美貿易戰下，港商已將部分廠房或生產線搬遷至亞洲地區，但美國今次再向東南亞國家徵收關稅，打擊港商部署，他們反映暫時只能靜觀其變。他期望特區政府在招商引資、土地及稅務政策方面要更靈活，簡化輸入勞工政策，以加強競爭力，銀行界亦要盡量協助受影響行業資金周轉。

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立法會工業界議員吳永嘉表示，美方今次取消小額包裹豁免關稅政策將影響電商行業。他指出，以往小型貨品輸美不用繳稅，日後將影響電商運作，認為關稅政策無疑將推高當地物價及通脹，利率難以向下，影響到生產型企業的借貸成本。

林宣武：預計美國消費者將要付出較高價值購買進口產品

香港付貨人委員會主席林宣武認為將影響到全球供應鏈，影響深遠，預計美國消費者將要付出較高價值，購買進口產品，亦將影響輸美產品在當地的銷量，增加當地通脹以至全球不穩定性。林宣武又預料美國取消小額包裹豁免關稅政策，將影響到電商佈局，至於運輸時間亦可能延長，因當地海關要花人力物力處理。

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，美國再加徵關稅後，不排除出現將成本轉嫁入口商的情況，從而影響到美國消費者本身。

原文刊登於 香港電台

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