特朗普關稅戰｜林健鋒：美國全球關稅措施打擊港商部署　吳永嘉：影響電商運作

美國公布針對全球的對等關稅措施，除了早前徵收的20%關稅外，還會對中國進口產品徵收34%對等關稅，令新徵稅總額達到54%。另外，美國取消對來自中國內地和香港的小額包裹豁免關稅政策，5月2日起生效。

林健鋒：美方霸權主義損人不利己

立法會商界議員林健鋒批評美方的霸權主義，損人不利己，影響全球正常貿易交往。在中美貿易戰下，港商已將部分廠房或生產線搬遷至亞洲地區，但美國今次再向東南亞國家徵收關稅，打擊港商部署，他們反映暫時只能靜觀其變。他期望特區政府在招商引資、土地及稅務政策方面要更靈活，簡化輸入勞工政策，以加強競爭力，銀行界亦要盡量協助受影響行業資金周轉。