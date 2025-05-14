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2025-05-14 12:22:00

特朗普關稅戰｜業界料暫緩關稅期間船運空運需求增　中小企覓新市場分散投資

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業界料暫緩關稅期間船運空運需求增　中小企覓新市場分散投資

業界料暫緩關稅期間船運空運需求增　中小企覓新市場分散投資

中美經貿高層會談日前達成共識，互相下調對進口貨品徵收的關稅，其中24%的關稅將暫緩實施90日，內地將於今日中午12時01分起實施。有香港物流業界歡迎安排，預料很多廠商和出口商會於暫緩措施的90天內盡快出貨，令出貨量暴升。

郭志華：這段期間可能比過往出口大量增加

香港貨運物流業協會主席劉浩然，在香港電台節目《千禧年代》表示，由於關稅和小型包裹的稅項，令很多貨源包括電商平台在本月1日之前已經暫停，廠商亦積存一些庫存。

劉浩然說，在暫緩關稅期間，船運及空運需求會增加，因成本關係相信大量商戶會選擇船運，如果轉用空運，費用高最少四至五成，相信只有很趕急的貨物才會轉用空運。對於美國降低對華小額郵遞品關稅至54%，他認為，稅項仍然偏高，相信要兩國政府再有優惠措施，才可以回到以往正常的物流往來。

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香港中小型企業聯合會會長郭志華在同一節目表示，會部署爭取把握這三個月時間出貨，船期方面相信這一、兩個月會比較緊張。他表示，這段期間可能比過往出口大量增加，所以要與船廠預訂位置，亦期望政府能夠協助，作特事特辦的安排。

對於小額郵遞品關稅降至54%，郭志華認為，並非能夠負擔的水平，今年2月及3月曾跟商務及經濟發展局溝通，將會盡量分散投資，並開始接觸沙特阿拉伯及阿聯酋等市場。

原文刊登於 香港電台

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