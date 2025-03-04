特朗普關稅戰｜美國對中國產品提高關稅　丘應樺：是否包括香港貨品仍不清晰

美國總統特朗普已簽署命令，對中國產品加徵的關稅提高至20%。商務及經濟發展局局長丘應樺今早(4日)在港台節目表示，美國國土安全局和海關文件，早前把香港貨品納入加徵關稅是錯誤決定，因為香港是單獨的關稅區，特區政府已決定向世貿提出申訴，今次再加中國10%的關稅是否包括香港貨品，仍然很不清晰。
批評美國做法損人不利己
丘應樺表示，香港生產的產品輸出全球大約價值656億港元，出口美國的產品只有61億，加徵關稅對香港影響不大，香港企業經過多年貿易戰，已經將生產的地方遷移到其他地方，加上美國和香港的貿易順差很強達到2,700億元，美國在香港也有1,400間企業，批評美國做法是損人不利己。而再加10%關稅會影響中國轉口貿易，但中國已有所調整，長期來說，香港始終有優勢。他強調香港是航空樞紐，很多地方也會利用香港作為轉口港。
烈酒稅是否再減須平衡社會情況
另外，去年施政報告宣布減烈酒稅。丘應樺表示，截至今年1月的數據顯示，減稅後量增加了60%，價值亦增加了1.5倍。他指出，減低高價烈酒稅是為促進高價烈酒貿易中心，期望帶動餐飲、酒店、物流、倉儲等業務一連串的經濟影響，同時亦希望中國白酒，利用香港作為一個貿易基地。對於業界建議門檻降至進口價100元以上烈酒，他回應說須平衡社會聲音，醫護方面的考慮和經濟效益，是否有空間再減要平衡社會情況。
料第二屆「香港好物節」企業不少於去年
至於今年8月會舉行第二屆「香港好物節」，丘應樺表示除了推動內地電商平台，亦期望在東盟國家推出，因此貿發局辦事處香港館會在當地介紹香港產品。去年「香港好物節」有230家企業參加，上網參與人次達9,000萬，有80%參與者表示繼續參與。他預計參與第二屆「香港好物節」的企業不少於去年，參與的也是高產值，認為內地消費者對香港品牌很有信心。