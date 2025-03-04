特朗普關稅戰｜美國對中國產品提高關稅　丘應樺：是否包括香港貨品仍不清晰

美國總統特朗普已簽署命令，對中國產品加徵的關稅提高至20%。商務及經濟發展局局長丘應樺今早(4日)在港台節目表示，美國國土安全局和海關文件，早前把香港貨品納入加徵關稅是錯誤決定，因為香港是單獨的關稅區，特區政府已決定向世貿提出申訴，今次再加中國10%的關稅是否包括香港貨品，仍然很不清晰。

批評美國做法損人不利己

丘應樺表示，香港生產的產品輸出全球大約價值656億港元，出口美國的產品只有61億，加徵關稅對香港影響不大，香港企業經過多年貿易戰，已經將生產的地方遷移到其他地方，加上美國和香港的貿易順差很強達到2,700億元，美國在香港也有1,400間企業，批評美國做法是損人不利己。而再加10%關稅會影響中國轉口貿易，但中國已有所調整，長期來說，香港始終有優勢。他強調香港是航空樞紐，很多地方也會利用香港作為轉口港。