特朗普關稅戰｜美對港徵兩成關稅　陳百里：佔香港貿易總值不高 料影響有限

美國早前宣布對香港產品再加徵一成關稅（即累計徵收兩成關稅），署理商務及經濟發展局局長陳百里今日（26日）書面答覆立法會議員張宇人就此事的提問表示，香港產品出口至美國貨值佔香港貿易總值不高，估計美國的關稅措施對香港的總體貨物貿易影響有限。而港商開拓不同新興市場，可在一定程度上抵銷美國關稅可能帶來的影響。
港商開拓新興市場抵銷影響
陳百里表示，美國對香港產品加徵額外關稅破壞以規則為本的多邊貿易體制，嚴重違反世貿組織規則，並無視香港根據基本法第116條及獲世貿組織承認作為單獨關稅地區的地位。特區政府已於早前公布，會按世貿組織爭端解決機制，就美方措施作出申訴。當局目前正進行部署和按步推進相關工作。參考以往世貿組織處理爭端個案一般需時數以年計，亦沒有特定時限。
陳百里指，美國對本港產品加徵兩成關稅，尤其是在短期內，難免會對本港產品出口美國造成影響。然而，香港產品出口至美國貨值佔香港貿易總值不高，在2024年，這些貨物約值59億港元，佔香港總出口總值約0.1%，以及佔香港貿易總值約0.06%。因此，估計美國的關稅措施對香港的總體貨物貿易影響有限。另一方面，港商近年透過不同安排例如重新整合供應鏈，開拓不同新興市場，以及探索包括電子商貿在內的不同管道，以應對市場的轉變。上述工作估計可在一定程度上抵銷美國關稅可能帶來的影響。
陳百里續指，作為世貿組織創始成員，香港一直是以規則為本的多邊貿易制度的堅定支持者，世貿組織成員多次讚揚香港繼續奉行自由和開放的貿易政策。香港是最開放的經濟體之一，歡迎貿易和投資，並從未對進口貨物徵收任何關稅。儘管如此，為應對針對香港的不公平貿易行為，以及因應國際貿易格局正不斷轉變，特區政府積極擴闊經貿網絡，探索具潛力的市場特別是新興市場的發展機遇。同時，為協助業界應對各種挑戰（包括美國關稅的影響），特區政府一直為業界提供支援，包括通過不同渠道向業界發放貿易相關資訊以幫助業界掌握最新發展，以及推行多項資助計劃以協助業界提升競爭力和拓展多樣化市場。