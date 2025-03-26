特朗普關稅戰｜美對港徵兩成關稅　陳百里：佔香港貿易總值不高 料影響有限

美國早前宣布對香港產品再加徵一成關稅（即累計徵收兩成關稅），署理商務及經濟發展局局長陳百里今日（26日）書面答覆立法會議員張宇人就此事的提問表示，香港產品出口至美國貨值佔香港貿易總值不高，估計美國的關稅措施對香港的總體貨物貿易影響有限。而港商開拓不同新興市場，可在一定程度上抵銷美國關稅可能帶來的影響。

港商開拓新興市場抵銷影響

陳百里表示，美國對香港產品加徵額外關稅破壞以規則為本的多邊貿易體制，嚴重違反世貿組織規則，並無視香港根據基本法第116條及獲世貿組織承認作為單獨關稅地區的地位。特區政府已於早前公布，會按世貿組織爭端解決機制，就美方措施作出申訴。當局目前正進行部署和按步推進相關工作。參考以往世貿組織處理爭端個案一般需時數以年計，亦沒有特定時限。