特朗普關稅戰｜陳國基稱對港有危亦有機　貿發局稱展覽仍有美國買家

中美關稅戰持續，政務司司長陳國基指出，美國實施的所謂對等關稅違反邏輯，嚴重衝擊過去數十年建立的多邊貿易機制和全球供應鏈，特區政府已多次發表聲明表達強烈不滿。他稱，香港作為國際自由港，轉口和物流業也會受到壓力，但關稅對香港而言有危亦有機，全球資金將重新配置而不再單一依賴美國，本港將把握各國要分散風險的大趨勢，吸引資金來港。 商務及經濟發展局局長丘應樺指，本港正面對地緣政治和單邊保護主義的挑戰，將會堅持「一國兩制優勢」、加強國際間合作和帶領港商轉變，開拓新市場，並發揮香港超級聯繫人和超級增值人的角色。

貿發局倡港商推無可替代商品 香港貿易發展局就表示，在剛過去的春季電子產品展和明日開幕的七大時尚生活及授權展覽，都仍然有美國的買家前來，當中七大展覽更有美國展商參與。當局引述有企業稱，來港是要尋找質素高和「性價比」高的產品，認為港商應推出無可替代的產品吸引外商，又稱在關稅戰下企業「要(產品)更值得才來買」。 貿發局副總裁劉會平指，關稅戰對經貿肯定會有負面影響，但現時最缺的還是商機，提到其他國家和地區也同樣面對有關關稅戰的憂慮，「他們現在也不放心，要找更多合作夥伴」，因此貿發局的展覽不再只是使參加者找買家這麼簡單，而是讓他們尋覓新合作夥伴，開拓全新市場。

全球貿易國有思考集中單一市場風險 貿發局本月中在春季電子產品展訪問逾600間電子出口商及買家，超過九成均預期未來一至兩年銷售平穩及上升，只有9.5%預計會下跌。貿發局研究總監范婉兒稱，這可見大致受訪企業都淡然應對關稅戰，「覺得無所謂。」她提到，不論關稅最後調整為何，全球貿易國也有重新思考不同集中在單一市場的風險。