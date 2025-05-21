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2025-05-21 17:00:00

特朗普關稅戰｜首季航空貨運量及港口吞吐量增　陳美寶稱貨主急於徵關稅前出貨

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陳美寶表示，最近國家與美國達成協議，暫時調低關稅90天，相信貨主亦會爭取在這期間盡量出貨。

陳美寶表示，最近國家與美國達成協議，暫時調低關稅90天，相信貨主亦會爭取在這期間盡量出貨。

運輸及物流局局長陳美寶表示，本港今年第一季的航空貨運量按年上升3.2%至116萬噸，港口吞吐量按年增長2.7%至約340萬個標準箱，相信貨量上升原因離不開貨主急於在所謂對等關稅開始徵收前出貨。

陳美寶：相信貨主會在暫時調低關稅90天期間盡量出貨

陳美寶在立法會回覆議員質詢，表示最近國家與美國達成協議，暫時調低關稅90天，相信貨主亦會爭取在這期間盡量出貨，但當局預期相關貨量增長同樣不會持久。她又說，美國濫施關稅為全球貿易帶來的負面影響深遠，全球整體貿易量預期將會下跌，物流業亦無可避免地會受到影響。

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陳美寶表示，面對國際貿易新格局，特區政府必須做好防範和化解風險的準備，同時把握新形勢帶來的機遇。局方會密切留意局勢發展，與業界保持緊密溝通，並帶領業界循五大策略應對挑戰，包括致力開拓中東及東盟等新興市場，並會加強與粵港澳大灣區的港口協作，全力建立與內地的「鐵海陸江」立體聯運體系。當局正積極研究豁免部分貨物的出入口許可證要求，以吸引更多貨物經香港中轉。

民建聯的周浩鼎表示，國家與美國達成協議暫緩關稅下，訂單又馬上回來，物流業界將如何應對。陳美寶說現時大約3成內地產品經香港再到美國，香港可提升航空運力提供協助，亦會採納彈性包機處理。

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原文刊登於 香港電台

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