特朗普關稅戰｜首季航空貨運量及港口吞吐量增　陳美寶稱貨主急於徵關稅前出貨

運輸及物流局局長陳美寶表示，本港今年第一季的航空貨運量按年上升3.2%至116萬噸，港口吞吐量按年增長2.7%至約340萬個標準箱，相信貨量上升原因離不開貨主急於在所謂對等關稅開始徵收前出貨。

陳美寶：相信貨主會在暫時調低關稅90天期間盡量出貨

陳美寶在立法會回覆議員質詢，表示最近國家與美國達成協議，暫時調低關稅90天，相信貨主亦會爭取在這期間盡量出貨，但當局預期相關貨量增長同樣不會持久。她又說，美國濫施關稅為全球貿易帶來的負面影響深遠，全球整體貿易量預期將會下跌，物流業亦無可避免地會受到影響。