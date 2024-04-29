特殊奧林匹克夏季世賽獲4金1銀 關愛學生藝術體操尋成就

特殊學校學生的才華或被忽略而埋沒，只要有心人幫一把，他們同樣可以發光發亮。有智力障礙的衛綽妍自小學習競技體操，兩年前開始鑽研藝術體操，去年代表香港參與2023柏林特殊奧林匹克夏季世界比賽，橫掃4金1銀，其運動表現出色，昨在「第五屆十大傑出關愛學生」選舉獲獎。

16歲的衛綽妍因性格好動，小二時，老師推薦她學習競技體操。她憶述當時十分熱愛體操，但表現不算太出色，故未有系統集訓機會，曾因此感灰心。她補指，兩年前，機緣下認識了藝術體操，更發現與講求肌肉線條的競技體操相比，藝術體操更強調動作的優雅感，初時抱著「試下都好」的心態開始學習。一年後，她不但能夠代表香港參與2023柏林特殊奧林匹克夏季世界比賽，更於比賽中獲4金1銀，包括女子藝術體操個人全能Level1項目金牌、球操金牌、圈操金牌、帶操金牌以及繩操銀牌。問及參賽及獲獎心情，她一派輕鬆，笑指獲獎與否無關重要，「(獲獎)由德國帶咗份手信返嚟咁。」