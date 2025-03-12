特製噴壺練射擊 配槍執勤引注目 首代陀槍師姐憶艱苦訓練歲月

自1995年起，香港警隊規定新招募的女性警務人員必須接受槍械訓練，至今已經三十載。三位第一代「陀槍師姐」，現今已在不同的崗位上發光發亮。有人難忘當年以加壓橡筋的「特製噴壺」當作真槍射擊；亦有人從日夜鍛鍊中鑽研出精湛槍法，成為班上首位「武力使用教官」。

甘淑玲坦言，入班初期她在射擊和運動訓練上都跟學院要求有很大落差，「體能欠佳就要咬緊牙關將勤補拙，久而久之，我們都培養出鍥而不捨的奮進精神。」經過27周的嚴格磨練後，她不僅成功畢業，還從不擅運動的軟腳蟹，變成「馬拉松」和「毅行者」的常客。

現駐守警察公共關係部的警署警長甘淑玲憶述，由於女性的手握力普遍不及男性，射擊準繩度受到影響，教官特意為全班合共21名女警，設計了針對性練習，就是將綑上加壓橡筋的「特製噴壺」當作真槍射擊。她笑言：「雖然方法土炮，但效果顯著，大家最終都順利達標。」

難忘小女孩說長大也要當女警

同班的冼嘉欣，現職級為警長，擔任機動部隊訓練教官。由於她從日夜鍛鍊中鑽研出精湛槍法，成為班上首位「武力使用教官」。她分享當年出更時的趣事：「以前女警必須穿裙巡邏，直到我們這一班配槍執勤，才改穿褲子。最初巡邏時，市民常投以好奇目光，甚至圍觀，說『原來真係有女警陀槍』。」她最難忘的是，一名小女孩羨慕地說長大後也要當女警，「那一刻，我深感佩槍代表責任，也成為下一代的榜樣。」



冼嘉欣指出，警隊多年來不斷進步，裝備也因應不同需要持續優化。以女警的配槍腰帶為例，原本使用男警款式，但因女士腰圍較幼，槍帶常下墜，而過往警靴也無合適尺碼，管理層在綜合意見後，早已做到充分照顧女性人員的需要。



另一位「陀槍師姐中的師姐」鄺詠賢，現職級為警署警長。她走出學堂後，先做過幾年軍裝工作，便長期效力刑偵部門及兼任談判專家，後來亦曾加入網罪科、投訴警察課等，兩年前調到警察學院任教官，成為學警的「班主任」。

「現時警隊訓練與當年完全不同，例如學警不一定是剛畢業的年青人，年齡和社會經驗可以差距很大。經過多年在不同部門工作，我覺得警員除了着重技能，與市民溝通的技巧也非常重要，可以令工作更加暢順。我很希望把自己的經驗薪火相傳。」

