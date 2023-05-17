特首互動交流答問會周四舉行 三問題諮詢議員 發言限時2分鐘

首次「行政長官互動交流答問會」將於本周四上午10時半在立法會舉行，歷時一個半小時，每名議員發言限時2分鐘。李家超昨行會前會見傳媒時表示，互動交流答問會將以「二十大及兩會精神」作主題，分兩節進行，議題包括「安全和穩定」及「發展和幸福」。

本周將舉行首次「行政長官互動交流答問會」。行政長官李家超表示，答問會將以「二十大及兩會精神」作主題，分兩節討論「安全和穩定」及「發展和幸福」，並就大型土地發展融資等諮詢議員意見。日前有報道指康文署公共圖書館將大批非政治題材書籍下架，李家超稱有關書籍仍可在私人書店中找到，但不適合出現在公共圖書館，相信部門同事的專業決定。

問北都人工島融資意見

政府又藉答問會向議員提出3個問題，包括如何「弘揚以愛國愛港為核心，和『一國兩制』方針相適應的主流價值觀，發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統」；如何發展和鞏固香港成為國際高等教育區域樞紐；以及就未來北部都會區、交椅洲人工島等多項大型土地發展，有何融資和公私營合作方案。

李家超：可到書店購下架書籍

另外，康文署公共圖書館近日被發現將大批政治人物和學者所著書籍下架。李家超被問到措施會否減低香港接受資訊的自由時指，有關書籍仍可在私人書店中找到，市民仍可到書店購買，但不適合出現在公共圖書館。他稱，當局須確保在公共圖書館內的書籍符合香港的公共利益，沒有違反香港法例，所宣揚的價值觀亦要符合香港公共利益，相信部門同事的專業決定。

教育局長蔡若蓮被問及學校標準需否與公共圖書館看齊時指，局方有向學校圖書館主任提供清晰明確的指引，相信老師有專業能力去判斷。