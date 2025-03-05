特首今列席人大會議開幕會 夏寶龍會港區代表肯定各人工作

全國兩會在北京召開。特首李家超昨傍晚抵達北京，於今早列席第十四屆全國人大三次會議開幕會。另外，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍昨與港澳區人大代表會面，肯定他們在過去一年的工作。

全國人大會議新聞發言人婁勤儉昨在第十四屆全國人大三次會議新聞發布會，在答問環節中提到，建設大灣區是重大國家戰略，國家主席習近平去年視察澳門時已指出，港澳要積極主動參與大灣區建設，整合優勢資源，深化協同發展；全國人大常委會將積極推動大灣區發展，今年會開展專題調研，推動大灣區建設。他又指，在中央大力支持下，香港多措並舉，增加房屋及土地供應，解決居民住房問題；國際調解院總部落戶香港，亦充分體現國際社會高度認可一國兩制下、香港的獨特地位及優勢。