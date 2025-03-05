特首今列席人大會議開幕會 夏寶龍會港區代表肯定各人工作

全國兩會在北京召開。特首李家超昨傍晚抵達北京，於今早列席第十四屆全國人大三次會議開幕會。另外，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍昨與港澳區人大代表會面，肯定他們在過去一年的工作。
全國人大會議新聞發言人婁勤儉昨在第十四屆全國人大三次會議新聞發布會，在答問環節中提到，建設大灣區是重大國家戰略，國家主席習近平去年視察澳門時已指出，港澳要積極主動參與大灣區建設，整合優勢資源，深化協同發展；全國人大常委會將積極推動大灣區發展，今年會開展專題調研，推動大灣區建設。他又指，在中央大力支持下，香港多措並舉，增加房屋及土地供應，解決居民住房問題；國際調解院總部落戶香港，亦充分體現國際社會高度認可一國兩制下、香港的獨特地位及優勢。
冀港區人大代表支持特區施政工作
另外，人大代表昨早出席預備會議，多名人大代表，包括港區全國人大代表團均有出席。港澳辦主任夏寶龍昨晚在北京與港澳區人大代表會面。港區人大代表團團長馬逢國在會後表示，夏寶龍高度肯定他們過去一年的工作，包括配合人大工作、支持特區政府。他引述夏寶龍說，希望港區人大代表準確貫徹落實「一國兩制」方針，全面支持特區政府及行政長官依法施政，日後更好支持政府在由治及興的過程，發展香港經濟，做好民生工作。
全國人大常委李慧琼感謝夏寶龍出席駐地會議，表達港澳辦及中央的關懷。她說，在中央支持下，香港經濟發展取得來之不易的成果；又指世界格局複雜，香港是國家不可分離一部分，承受外在壓力，但在中央支持及特區政府的團結帶領，經濟穩步增長。
此外，全國政協十四屆三次會議昨午開幕。全國政協主席王滬寧發表全國政協常委會工作報告。他表示，全國政協常委會全面履行各項職能，其中組織深化港澳與內地交流合作考察，支持以「進校園」形式面向港澳青年舉行75場國情報告會。
全國政協委員、中國載人航天工程副總設計師楊利偉表示，港澳載荷專家目前正進行基礎訓練，包括理論、體力和專業知識等方面，表現很好，體現載荷專家的特色，根據需求再考慮開展招募工作。