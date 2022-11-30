特首已交報告提請釋法 高院明處理黎智英案押後申請

特首李家超前晚向中央政府交報告，就黎智英在被控違反《港區國安法》一案聘用海外大律師事宜，建議提請人大釋法。他被問到實際是要求人大解釋、加入或修正哪條條文時，重申今次提請只是請求釐清疑問，釋法最終決定權在人大。大律師公會認為，今次釋法不會破壞司法獨立，但希望日後條文如有不明確之處，可留待香港法庭釐清。

李家超未正面回應釋法涉哪些條文

律政司反對黎智英聘用英國御用大律師Tim Owen代表抗辯的上訴許可，昨被終審法院拒絕後，政府隨即公布將尋求人大釋法。李家超昨在行政會議前表示，有釋法結果再審理黎智英案，最符合案件和法制利益。以往5次人大釋法均有指明欲尋求哪一條文的解釋，但今次政府提請釋法時，僅就立法原意和目的，提出沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，能否參與處理危害國安案件的疑問。李家超未有正面回應實際要求就哪些條文解釋、加入甚至修訂，重申今次是請求釐清疑問，強調人大有釋法最終決定權。

港澳辦發言人前晚發表的聲明提到，法官以審理一般案件的原則、程序等，約束《國安法》的適用和執行，是無視《國安法》的權威。李家超回應指，香港法院必然會按本港法律原則，處理案件上訴理據等，強調會尊重法庭。司法機構回覆指，尊重李家超提請釋法的決定，以釐清問題。有份頒下拒絕律政司上訴許可判詞的終審法院首席法官張舉能，昨早返回終院時未有回應關於人大釋法的提問。

全國港澳研究會理事田飛龍昨接受傳媒訪問時表示，由於黎智英案已排期審理及審判需時，故認為應盡快、嚴謹和專業釋法。他認為，下月底常委會的常規會期將是合理釋法時間。

大律師公會：釋法無損司法獨立

大律師公會主席杜淦堃指，今次是人大首次就《國安法》釋法，認為與以往明顯不同但不會揣測內容，亦強調看不到今次事件會破壞香港司法獨立、絕不相信釋法會變成常態。杜淦堃續稱，人大應審慎行使解釋權，因無可避免會引起對香港法制的討論與批評。他續說，而《國安法》是相對較新的法例，公會希望日後如再有不明確之處，可由香港法庭釐清。

杜淦堃被問到會否與保障被告聘用大律師自由和權利有衝突時，表示本港有足夠大律師處理《國安法》案件，不會影響被告選擇律師權利。