特首政策組明日成立 黃元山任組長

政府宣布，特首政策組將於明日（28日）正式成立。行政長官李家超同時委任黃元山出任特首政策組組長。黃元山明日正式上任，將籌組特首政策組組員，並領導特首政策組開展工作。

李家超表示，黃元山有多年從事政策研究工作的豐富經驗。他形容，黃有國家大局思維，又關注國際形勢，是特首政策組組長的合適人選。我深信他能帶領特首政策組，出謀獻策，協助我和特區政府施政。

李家超期望，特首政策組在以下幾方面作出貢獻：



從高瞻遠矚的角度，倡議及協助制定長遠和策略性政策； 緊貼國家發展，包括方向、計劃和政策，分析及建議融入國家發展大局的對接重點，主動參與推動和作出貢獻； 審視國際關係和形勢，分析機會和風險，讓政府既可以把握機遇，創造有利發展的環境，同時又可以防範風險；及 掌握香港民情，了解市民關注大方向和重點，並發掘有利社會和諧穩定的因素，協助決策方向和制定措施。

黃元山自2015年任職團結香港基金，現為基金會的高級副總裁兼公共政策研究院院長。團結香港基金常務副主席陳智思就黃元山為特首政策組組長，表示歡迎。陳智思表示，對這項任命深感高興；又相信黃元山的經驗和專長， 會讓他在行政長官李家超帶領之下，在更大範圍對香港作出貢獻。