特首李家超周日率團訪問新加坡印尼和馬來西亞

特首李家超將於周日(23日)率領特區代表團，依次訪問3個東盟成員國，包括新加坡、印尼和馬來西亞，進一步加強香港與東盟國家在經貿和投資方面的合作，為香港發掘商機，並向當地政商界介紹香港的最新優勢和機遇，說好香港故事。李家超指，香港和東盟的往來向來頻繁，而東盟更加是香港的第二大貿易夥伴，也是世界第五大經濟體，經濟增長動力強勁，發展潛力無限。今次亦是李家超上任以來第二次訪問東盟國家。

訪問團成員包括30位不同界別高級別代表

特區代表團成員包括財政司副司長黃偉綸、財經事務及庫務局長許正宇、商務及經濟發展局長丘應樺、運輸及物流局長林世雄、創新科技及工業局長孫東教授、行政長官辦公室主任葉文娟、政府新聞處長陳偉偉和署理投資推廣署長蔣學禮。其他成員包括約30位來自工商、金融服務、運輸、物流和電子商貿、創新科技等不同界別的高級別代表。

李家超將於7月23日至25日訪問新加坡，7月25日上午轉往印尼雅加達訪問，7月27日上午再轉抵馬來西亞吉隆坡繼續訪問行程。其間，李家超將與當地政商界領袖會面，介紹香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，鼓勵東盟企業來港擴展業務，並善用香港的專業服務和融資平台，開拓粵港澳大灣區市場。他亦會考察當地企業和大型基建項目，探討香港與東盟國家在商貿和基建等方面的合作空間。李家超將於7月29日下午返抵香港。