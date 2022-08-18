特首樂見商界歡迎「3+4」檢疫安排 陳國基：條件成熟 續放寬措施

港府上周放寬抵港人士的檢疫安排至3晚酒店檢疫、4晚家居醫學監察的「3+4」。行政長官李家超昨稱，很開心見到不少商界人士歡迎措施，重申接軌世界與內地通關並非對立。政務司長陳國基亦指，若條件成熟及許可下會繼續放寬檢疫安排；又指當局一直與內地商討通關安排，適當時候會公布詳情。惟暫未有新消息，而部分在內地就學的香港學生反映，前往內地的隔離酒店配額稀缺，擔心未能趕及下月開學，有指當局不排除會以包機方式送學生到內地。

李家超昨出席香港高峰論壇致辭時表示，深深明白香港與國際聯繫的重要性，同時亦要保障公眾健康和生命，很開心見到商界歡迎「3+4」檢疫安排。他強調，知道不少商界人士希望香港與內地通關，重申接軌世界與內地通關並非對立，支持及尊重內地的防疫措施，港府亦有與內地相關部門保持溝通，目標是希望便捷旅客，同時不會為內地疫情帶來額外風險。

陳國基昨參加立法會前廳交流會後亦稱，「3+4」的效果相當不錯，風險亦低。他指，當局會監察疫情、有沒有新變種病毒和會如何傳播等情況，如條件成熟，一定繼續放寬檢測安排，相信香港整個經濟、各行各業亦會有幫助。

陳國基：無停止與內地商通關

陳國基又被問及與內地商討通關的進度，以至港人到內地可否實行「逆向隔離」。他指知道市民十分緊張此事，港府亦一直沒有停止過跟內地商討通關問題，適當時候會公布詳情。

身兼行政會議召集人的新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，抵港人士若在酒店隔離時確診，原址隔離應最理想和安全，惟現時酒店業界並不接受，擔心增加風險和影響客人訂房安排。她稱會繼續游說商界及酒店業界。

酒店業界人士承認政府曾就原地檢疫諮詢業界意見，惟業界不太接受，擔心會增加人手壓力和感染風險。

貿發局主席林建岳則表示，現時「3+4」安排仍拒國際會議及展覽和其參加者於門外，強調最理想的方案是可盡早將國際展覽及會議從主動核查疫苗通行證表列處所名單中剔除。他提到，早前舉辦的書展和美食博覽分別有85萬人次及超過43萬人次入場，期間採取了嚴格的衛生措施，反映會展業界可遵守及緊密配合政府制定的衛生措施和要求，舉行安全的展覽。

港生憂難回內地開學 政府或包機

另外，有在內地就學的香港學生反映，回港後未能訂機票和取得內地「健康驛站」的配額，擔心不能趕及下月開學；甚至有學生擔心因無法辦理入學註冊手續，或會喪失學位。立法會議員楊永杰引述陳國基在前廳交流會上指，政府正積極與內地商討，協助無法返回內地就學的香港學生，不排除會以包機送學生到內地，並正考慮其他方案。

楊永杰稱歡迎有關安排，但擔心距離開學時間不多，而且須隔離檢疫，希望當局盡快公布方案。他又建議當局續與內地協商擴大「人文關懷通道」，以及容許包車到深圳或珠海，讓港生以不同途徑回內地上學。