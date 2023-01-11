特首稱5萬上限滿足需求 農曆年前仍有通關名額

社區檢測中心和檢測站昨起，可為3歲以下幼童採樣檢測。 (鍾式明攝)

入境處出入境旅客統計數字顯示，通關首兩日只有9,996名內地旅客從各個管制站入境，同期則有逾4.4萬名香港居民經落馬洲支線、港珠澳大橋和深圳灣管制站，前往內地或澳門。

本港與內地首階段通關首兩日，合共只有不足1萬名內地旅客訪港，同期則有約4.4萬港人經3個陸路管制站離境。特首李家超表示，首兩日管制站運作暢順，未來8星期港人赴內地的配額尚餘三、四成可預約，其中最受歡迎的年廿九只剩不足一成名額，認為每日5萬名額符合需求。

將與內地商討幼童檢測要求

李家超昨出席行政會議前形容，通關安排暢順、有秩序和安全，又稱未來8星期的配額暫時只用了17%，反映每日5萬名港人北上的配額符合需求。他指，未來3日仍有約三、四成通關名額可供預約，並透露年廿九最多人預約，只剩不足一成名額。

李家超相信，通關後出入境人數會一直上升，港府會觀察情況和每日與內地當局協調，了解有否空間調整開放的管制站數目和過關人數等。3歲以下幼童現時從內地入境本港時，毋須出示核酸檢測陰性證明，但出境往內地時便要持有相關證明，他說港府會就此與內地溝通。

另外，內地檢測陰性標準為CT值35或以上，但香港一直維持CT值40或以上，部分剛康復的市民或未能取得陰性報告。李家超指，醫務衛生局將聯絡不同化驗所，期望能統一發出報告的標準，又稱現正與內地溝通，對方最重要是針對報告是否呈陰性。