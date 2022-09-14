特首選舉錯向選委發2張選票 已轉交執法機關調查

選管會昨發佈2022行政長官選舉報告書，指5月舉行的特首選舉暢順完成。但報告指，選舉當日，有工作人員錯誤向其中一名選委發出2張選票，當局已將個案轉介執法機關調查。報告又建議日後的選舉可參考落實多項安排，包括在隔離設施設票站及設「關愛隊」等。
報告指投票當日，有選委在發票櫃枱獲發2張選票，他之後將一張多發而未經填畫的選票交還，工作人員隨即將有關選票蓋上「未用」印章，當「無效選票」處理，投票箱內選票數目不受影響，投票站主任亦已即時將事件通報選舉主任，而選舉事務處已將個案轉介執法機關調查 。
另外報告亦披露一宗個案涉及有工作人員向選委發送測試電郵時，錯誤夾附其中一名選委的回條，包含該名選委及其助理的姓名、電話號碼、電郵地址及簽名等，當局事後已向受影響人士致歉，並上報政制及內地事務局，及通報私隱公署和資科辦。
研檢疫設施續設票站
今次選舉在疫情下進行，有6名選委在竹篙灣投票站投票，選管會認為日後選舉可因應疫情，研究設立類似票站。選管會又建議下次選舉周期前改良電子選民登記冊系統功能，包括提升統計功能，讓票站人員在投票結束後利用系統編製選舉表格，而毋須以人手填寫，避免出錯。
點票方面，報告提到選委會選舉的選票，背後印有獨立條碼，可避免出現「卡紙」時重複點算，但公眾憂慮投票私隱，特首選舉中未有使用，致點票時一旦出現「卡紙」，要改由人手操作，建議日後在確保投票保密前提下，保留獨立條碼。
選舉處職員貪方便
洩1.5萬選民資料
處方昨亦就兩宗資料外洩事件的發表調查報告，除了測試電郵錯誤夾附選委會委員及其助理的個人資料的事件外，另一宗事發在今年3月，一名選舉事務處職員為方便工作，違反按部門指引，將載有逾1.5萬名選民姓名和住址的檔案傳給自己私人電郵，但期間錯誤傳送至不明收件人。警方其後成功聯絡收件人，確認收件人無開啟檔案，並已將檔案刪除，經調查及審視證據後，決定不會檢控任何人。
處方指職員在調查期間承認錯誤、感到歉疚，正根據公務員紀律處分機制處理。為防止同類事件再發生，處方指除非有需要，否則職員無法透過部門的電郵系統，傳送到互聯網的電郵帳戶，他們的電腦亦不可瀏覽常用的電郵服務供應商網站，例如Gmail、Outlook等。