特首選舉錯向選委發2張選票 已轉交執法機關調查

選管會昨發佈2022行政長官選舉報告書，指5月舉行的特首選舉暢順完成。但報告指，選舉當日，有工作人員錯誤向其中一名選委發出2張選票，當局已將個案轉介執法機關調查。報告又建議日後的選舉可參考落實多項安排，包括在隔離設施設票站及設「關愛隊」等。

報告指投票當日，有選委在發票櫃枱獲發2張選票，他之後將一張多發而未經填畫的選票交還，工作人員隨即將有關選票蓋上「未用」印章，當「無效選票」處理，投票箱內選票數目不受影響，投票站主任亦已即時將事件通報選舉主任，而選舉事務處已將個案轉介執法機關調查 。

另外報告亦披露一宗個案涉及有工作人員向選委發送測試電郵時，錯誤夾附其中一名選委的回條，包含該名選委及其助理的姓名、電話號碼、電郵地址及簽名等，當局事後已向受影響人士致歉，並上報政制及內地事務局，及通報私隱公署和資科辦。