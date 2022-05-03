特首選舉｜候任特首辦成立 鄭鍾偉今起出任秘書長

政府宣布，已經成立候任行政長官辦公室，致力確保兩屆政府順利交接。原行政署長鄭鍾偉今日起，將出任候任行政長官辦公室秘書長(候任)。公務員事務局長聶德權表示，鄭鍾偉是資深的政務官，具備豐富公共行政經驗，相信他定能在新工作崗位上發揮所長，確保兩屆政府交接暢順。

候任行政長官辦公室將會協助候任行政長官進行幾方面主要工作，包括組建新一屆政府的政治領導團隊；在其選舉政綱的基礎上，籌備制訂新政府的施政計劃；與現屆政府做好交接安排，包括與慶祝香港回歸25周年有關的重要活動；以及廣泛聯繫社會各界，出席各類活動。

政府發言人表示，候任行政長官辦公室設有5名首長級人員和超過20名非首長級人員。現時，政府已調派公務員出任其中4個首長級職位，包括候任行政長官辦公室秘書長、候任行政長官的私人秘書、副私人秘書及新聞秘書。候任行政長官辦公室位於灣仔入境事務大樓26樓。辦公室會在第六任行政長官當選後正式開始運作，至今年6月30日結束。

鄭鍾偉曾任政制及內地事務局副秘書長

政府資料顯示，鄭鍾偉在1989年7月加入政務職系後，於2018年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前財政科、前政務總署、前衞生福利科、前工商科、香港特別行政區政府駐北京辦事處、前規劃地政局、前工商及科技局及前教育統籌局。他於2010年7月至2016年9月出任政制及內地事務局副秘書長，於2016年9月至2020年7月出任食物及衞生局副秘書長(食物)，並從2020年7月起出任行政署長。