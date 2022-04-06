特首選舉｜傳辭政務司長選行政長官 李家超昨未表態

特首選舉5月8日舉行，行政長官林鄭月娥日前終表態不會連任，同日向全體公務員發信感謝公務員對她的支持，並讚揚他們堅毅不懈竭誠服務。另外，坊間盛傳李家超(圖)將辭任政務司長選特首，至昨日他仍未有任何回應。有消息指，中聯辦今日約見部分選委會委員，料談及特首選舉。

林鄭月娥宣布不尋求連任同日向全體公務員發信，指過去42年政府工作生涯中，在不同崗位曾與數千名不同職系和職級公務員共事，對於他們給予的支持和信任，心存感激、衷心致謝。她認為，任內最欣慰的項目之一，是成立公務員學院，期待早日啟用。她又提及，隨着公眾期望和監察日漸提高，「公務員的工作量愈來愈多，但有時得到的肯定則愈來愈少」。雖然如此，公務員團隊依然一直堅毅不懈、竭誠服務，展現了公務員的價值，贏得市民認同；特別是第五波疫情爆發，成千上萬公務員踏上前線為市民服務，她深以他們為榮。

就下屆特首誰屬，有權威消息指，李家超將辭任政務司長選特首，連日來他位於何文田寓所均外有大批記者守候，昨日李家超乘座駕離開寓所時，僅向車外的記者揮手，未有回應記者提問。有報道指，李家超最快今日宣布辭職，待國務院免去司長職務，日內正式宣布參選。

兼行政會議成員的立法會飲食界議員張宇人昨表示，不會透露今日是否與中聯辦領導會面，但相信市民很快會知道參選的名單。他以「盡心盡力勞心勞力」形容特首林鄭月娥過去幾年的工作，並指林鄭月娥以港人為優先，更甚於自己家人。

就新一屆行政長官選舉戰況，行政會議成員、全國人大代表葉國謙昨接受電台訪問時表示，現時無法評估有多少人參選，但不排除一人模式下進行，因在新選舉制度下，要在選委會各界別取得15個提名，難度很高。不過他認為，如果選舉有多些人參選是好事，因社會和選委都有選擇。