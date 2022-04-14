特首選舉｜兩子被指與選委關係密切　李家超：家人無參與競選工作不涉利益衡突

獲786票選委提名的前政務司長李家超，上午與會計界及法律界選委進行網上交流會。《傳真社》報道指，李家超的兩名兒子都在商界與今屆選委有共事或合作，其中長子李文龍是恒生銀行行政總裁辦公室主任，其直屬上司、行政總裁施穎茵是金融界選委，幼子李文駿則夥拍透過港區全國政協委員身份晉身選委的商人李勝堆，在東莞開設每年高昂學費的幼兒園。被問到當中有否涉及利益衡突，李家超今日向傳媒表示，家人的事不會評論，惟強調他們不會參與競選工作，亦不會構成所謂利益衝突。

李家超續稱，感謝家人支持他參選，但選舉是個人的事，不希望對他們有影響，對家人的個人實際情況不會作出評論。他強調自己的任何選舉工作，與家人無關，他們並無參與，選舉工作由自己與選舉辦公室進行，完全無涉及任何可能的所謂利益衝突。

稱 懸空政務司長決定考慮實際情況 籲市民放心

對於特首林鄭月娥今日交代中央決定懸空政務司長一事，李家超指，政務司長的委任是中央及特區政府的決定，亦一定考慮了政府整體未來運作的實際情況，認為據他過去的經驗，相信當局可作出適當的安排，呼籲市民可以放心。

李家超又指，如能成功當選特首，23條的立法工作是其中一個重點，亦知道現屆政府做了很多工作，各方面意見都會考慮，如能成功當選上任，會與相關的政策局及法律方面的同事詳細討論所需的工作。