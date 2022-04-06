特首選舉｜唐英年支持李家超參選　大讚「經得起剛性考驗」

特首選舉提名期展開，政務司長李家超今日(6日)請辭，並宣布若獲中央批准請辭，將打算準備參選特首。全國政協常委唐英年表示，歡迎及支持李家超的決定，深信李家超屬有承擔的愛國愛港參選人，形容他能力「經得起剛性考驗」。

唐英年發表聲明，指李家超具備三方面條件，包括長時間在政府工作，擔當紀律部隊首長職務，更出任特區政府主要官員，是一位忠誠愛國者、愛國愛港的參選人。唐英年指，李家超先後出任保安局長和政務司長，一直立場堅定，貫徹執行政策，而在應對新冠疫情方面，他全力統籌特區政府防疫抗疫，並積極推展與內地通關的工作。

唐英年：李家超為人務實、接地氣

唐英年亦形容李家超為人務實、接地氣，將有助凝聚社會共識。他指，新冠疫情令社會及經濟出現不明朗因素，香港需要有能力、有擔當的領導及管治團隊，凝聚共識，團結各界，與社會共同努力，解決長期的深層次問題，帶領香港再出發。