特首選舉｜唐英年支持李家超參選　大讚「經得起剛性考驗」

特首選舉提名期展開，政務司長李家超今日(6日)請辭，並宣布若獲中央批准請辭，將打算準備參選特首。全國政協常委唐英年表示，歡迎及支持李家超的決定，深信李家超屬有承擔的愛國愛港參選人，形容他能力「經得起剛性考驗」。
唐英年發表聲明，指李家超具備三方面條件，包括長時間在政府工作，擔當紀律部隊首長職務，更出任特區政府主要官員，是一位忠誠愛國者、愛國愛港的參選人。唐英年指，李家超先後出任保安局長和政務司長，一直立場堅定，貫徹執行政策，而在應對新冠疫情方面，他全力統籌特區政府防疫抗疫，並積極推展與內地通關的工作。
唐英年：李家超為人務實、接地氣
唐英年亦形容李家超為人務實、接地氣，將有助凝聚社會共識。他指，新冠疫情令社會及經濟出現不明朗因素，香港需要有能力、有擔當的領導及管治團隊，凝聚共識，團結各界，與社會共同努力，解決長期的深層次問題，帶領香港再出發。
林健鋒：維護國安非常「硬淨」 張國鈞稱是合適人選
身兼行政會議成員的民建聯立法會議員林健鋒指，與李家超認識多年，感到他為人有承擔，勇於面對及解決難題，其中維護國家安全工作更非常「硬淨」，立場堅定可靠，是下屆特首的合適人選。他又指，李家超出身警隊，長時間參與警隊重要行動的部署及決策，在警隊屢破奇案，反映他具備管治、執行及應變能力，有別於傳統公務員團隊按部就班的作風，正正是香港現時最需要的領導人才。
另一名行政會議成員、民建聯立法會議員張國鈞指，欣悉李家超準備參選，對他在抗擊「黑暴」期間所展現的政治擔當，以及在擔任司長任內推動的多項抗疫措施時所表現的堅決果斷、團結和應變能力尤其深刻。張國鈞表示，深信李家超是新一屆行政長官的合適人選，並將全力支持他參選。