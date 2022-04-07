特首選舉｜四大發展商表態齊撐李家超參選

長江集團主席李澤鉅則指，昨天曾表示新一任特首要以香港的安定繁榮為目標，有安定的社會才能有繁榮的發展。他說，在此前提下，李家超是出任下屆特首的合適人選，他將會提名李家超參選。

全國政協委員、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示，欣悉政務司長李家超辭職並擬參加下屆行政長官選舉。他指，李家超投身公僕四十餘年，行政經驗豐富，近年更出掌要職，處理社會事件，落實《港區國安法》和完善選舉制度安排，立場堅定，勇於擔當，實現香港「由亂及治」的重大歷史轉折。他深信李家超先生有能力為香港未來謀福祉，進一步帶領香港融入國家發展大局，踏入「由治及興」的新征程，推進「一國兩制」實踐行穩致遠。

已辭任政務司長的李家超昨宣布準備參選特首，本地四大發展商亦陸續對這位熱門人選表態支持。

李家誠稱讚 勇於擔當

恒基兆業地產集團主席李家誠表示，欣悉李家超有意參與下月舉行的行政長官選舉，相信他是領導特區政府的適當人選，深信以李家超逾40年的公共服務經驗，有能力帶領特區政府與社會各界，振興經濟，改善民生，帶領香港發展走上新的台階。

李家誠表示，新冠疫情為社會帶來前所未有的挑戰，香港需要一個有能力、有遠見的新特首，團結社會各界，鞏固香港國際金融中心的地位，帶領實現長治久安，繁榮穩定。他認為李家超是一名經驗豐富，勇於擔當，愛國愛港的參選人，有能力帶領香港走向未來，實現「一國兩制」行穩致遠，為國家與中華民族作出貢獻。

鄭志剛 ：相信能 破 解 社會深層次矛盾

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，香港過去幾年經歷社會事件及新冠疫情的雙重打擊，新一任行政長官需要帶領特區政府及社會，全面準確落實「一國兩制」，振興經濟、改善民生，並融入國家發展大局。李家超在關鍵時刻，不畏艱難，果斷硬朗，協助順利落實香港國安法和完善選舉制度，讓香港社會由亂入治，開創新的穩定局面。

鄭志剛又表示，新一任行政長官需要敢於擔當，善於作為，具備迎難而上的魄力，並能廣結社會各界齊心為香港謀福祉，他相信李家超具備以上條件，未來能帶領香港破解社會深層次矛盾，維持香港的繁榮穩定，推動「一國兩制」行穩致遠，是新一任特首的合適人選。