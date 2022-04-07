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2022-04-07 22:11:06

特首選舉｜四大發展商表態齊撐李家超參選

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特首選舉｜四大發展商表態齊撐李家超 李澤鉅：將提名李家超

李澤鉅表示將提名李家超參選。(資料圖片)

已辭任政務司長的李家超宣布準備參選特首本地四大發展商亦陸續對這位熱門人選表態支持

郭炳聯：相信將帶領香港「由治及興」

全國政協委員、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯表示，欣悉政務司長李家超辭職並擬參加下屆行政長官選舉。他指，李家超投身公僕四十餘年，行政經驗豐富，近年更出掌要職，處理社會事件，落實《港區國安法》和完善選舉制度安排，立場堅定，勇於擔當，實現香港「由亂及治」的重大歷史轉折。他深信李家超先生有能力為香港未來謀福祉，進一步帶領香港融入國家發展大局，踏入「由治及興」的新征程，推進「一國兩制」實踐行穩致遠。

李澤鉅將提名李家超

長江集團主席李澤鉅則指，昨天曾表示新一任特首要以香港的安定繁榮為目標，有安定的社會才能有繁榮的發展。他說，在此前提下，李家超是出任下屆特首的合適人選，他將會提名李家超參選。

李家誠稱讚勇於擔當

恒基兆業地產集團主席李家誠表示，欣悉李家超有意參與下月舉行的行政長官選舉，相信他是領導特區政府的適當人選，深信以李家超逾40年的公共服務經驗，有能力帶領特區政府與社會各界，振興經濟，改善民生，帶領香港發展走上新的台階。

李家誠表示，新冠疫情為社會帶來前所未有的挑戰，香港需要一個有能力、有遠見的新特首，團結社會各界，鞏固香港國際金融中心的地位，帶領實現長治久安，繁榮穩定。他認為李家超是一名經驗豐富，勇於擔當，愛國愛港的參選人，有能力帶領香港走向未來，實現「一國兩制」行穩致遠，為國家與中華民族作出貢獻。

 

鄭志剛：相信能社會深層次矛盾

新世界發展行政總裁鄭志剛表示，香港過去幾年經歷社會事件及新冠疫情的雙重打擊，新一任行政長官需要帶領特區政府及社會，全面準確落實「一國兩制」，振興經濟、改善民生，並融入國家發展大局。李家超在關鍵時刻，不畏艱難，果斷硬朗，協助順利落實香港國安法和完善選舉制度，讓香港社會由亂入治，開創新的穩定局面。

鄭志剛又表示，新一任行政長官需要敢於擔當，善於作為，具備迎難而上的魄力，並能廣結社會各界齊心為香港謀福祉，他相信李家超具備以上條件，未來能帶領香港破解社會深層次矛盾，維持香港的繁榮穩定，推動「一國兩制」行穩致遠，是新一任特首的合適人選。

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