特首選舉｜如何助涉反修例青年重投社會 李家超：應予機會負刑責者

特首選舉周日(8日)投票，唯一候選人李家超繼續落區與市民見面，昨到西九文化區參觀，與在場市民互動，並和在場大約80名青年交流。被問到會否與涉反修例事件的青年見面，以及如何協助被判囚青年，李家超指若他們已負上法律責任，應給予他們機會重投社會。

李家超昨趁五四青年節到西九文化區出席青年活動，活動前先在西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀等陪同下參觀設施，期間遇到一名正喝樽裝果汁的女孩，即上前表現親民一面，並稱讚女孩：「幾叻女，你第日一定識吹樂器㗎嘞！」

李家超隨後與80名青年交流，提到社會應盡量提供好的環境和土壤，讓青年實現夢想；而青年就業、創業和實習等均為他當選後施政的重點方針。他又以自己經歷為例，稱每經歷不同階段，都可以再創高峰。

他在會後被問到會否與大學學生會代表和涉及反修例事件的青年見面，及如何協助因而判囚的青年。他指有關青年如已負上法律責任，應該給予他們機會重投和貢獻社會。他亦相信政府及社會大眾都樂意幫助，但重申任何人做任何事情必須守法，要回到基本價值，尊重他人，以和平理性方法解決；又稱接觸不同人士有不同方法，可在適當時候與不同人士溝通，期望「用行動增加信任，用結果收窄分歧」。

拒評未來班子人選

對有報道提及多名現任立法會議員或加入李家超的管治班子，包括民建聯的張國鈞和葛珮帆，以及工聯會的麥美娟。李家超指不會評論各類揣測，但若當選，組班也是急切工作，用人會優先考慮其才能和經驗，以及投入政府服務市民的熱誠。他又表示，當選後會立即與政府商討架構重組細節。