特首選舉｜工商金融票最多 李家超獲786份提名參選

宣布參選下屆特首的前政務司長李家超，昨遞交786張選委提名票報名參選特首，遠超於入閘門檻188票。提名名單星光熠熠，包括多位政商界重量級人馬，例如全國政協副主席梁振英及四大地產商代表。報名已獲逾半選委提名，被問及是否勝券在握，李家超指要繼續爭取選委投票支持，亦會盡快撰寫政綱。

李家超昨早在競選辦主任譚耀宗及選舉代理人陳清霞等陪同下，到中環愛丁堡廣場的展城館遞交提名表格，之後見傳媒時表示，獲得786張選委提名票，已正式報名參選特首，他感謝選委提名，令他感鼓舞，並感謝競選辦同事的工作，以及傳媒連日來馬不停蹄的採訪。選舉事務處指，收到李家超的提名表格，候選人資格審查委員會將在提名期結束後7天內憲刊，宣布提名有效的候選人。

根據法例，1,500名選委中，候選人要獲超過750張有效選票才當選，李家超已手持786張票，目前已超過當選門檻；被問及是否勝券在握必定當選，他回應指︰「取得選舉提名票是第一步，正式投票日要每一位選委作決定投我一票，這樣的選舉工程才正式完成。」

稱盡快撰寫政綱

李家超自宣布參選以來，只提出施政三大方向，暫仍未見具體政綱，已獲過半選委提名，被問會否影響其認受性，他指會繼續就不同範疇聽取意見，盡快完成政綱，「由我宣布參選至今都只是數天，寫政綱方面的確要些時間。而我亦是一個務實的人，我希望寫出來的施政理念和措施會真真正正落實。」

若以五大界別劃分，李家超786張提名票中，第一界別工商和金融界佔最多，有188張票；其次是第二界別的專業界，有186張票；最少的是第三界別的基層、勞工和宗教等界，有102張提名票。