特首選舉｜工商金融票最多 李家超獲786份提名參選

宣布參選下屆特首的前政務司長李家超，昨遞交786張選委提名票報名參選特首，遠超於入閘門檻188票。提名名單星光熠熠，包括多位政商界重量級人馬，例如全國政協副主席梁振英及四大地產商代表。報名已獲逾半選委提名，被問及是否勝券在握，李家超指要繼續爭取選委投票支持，亦會盡快撰寫政綱。
李家超昨早在競選辦主任譚耀宗及選舉代理人陳清霞等陪同下，到中環愛丁堡廣場的展城館遞交提名表格，之後見傳媒時表示，獲得786張選委提名票，已正式報名參選特首，他感謝選委提名，令他感鼓舞，並感謝競選辦同事的工作，以及傳媒連日來馬不停蹄的採訪。選舉事務處指，收到李家超的提名表格，候選人資格審查委員會將在提名期結束後7天內憲刊，宣布提名有效的候選人。
根據法例，1,500名選委中，候選人要獲超過750張有效選票才當選，李家超已手持786張票，目前已超過當選門檻；被問及是否勝券在握必定當選，他回應指︰「取得選舉提名票是第一步，正式投票日要每一位選委作決定投我一票，這樣的選舉工程才正式完成。」
稱盡快撰寫政綱
李家超自宣布參選以來，只提出施政三大方向，暫仍未見具體政綱，已獲過半選委提名，被問會否影響其認受性，他指會繼續就不同範疇聽取意見，盡快完成政綱，「由我宣布參選至今都只是數天，寫政綱方面的確要些時間。而我亦是一個務實的人，我希望寫出來的施政理念和措施會真真正正落實。」
若以五大界別劃分，李家超786張提名票中，第一界別工商和金融界佔最多，有188張票；其次是第二界別的專業界，有186張票；最少的是第三界別的基層、勞工和宗教等界，有102張提名票。
四大地產商代表有份提名
多個地產商及財團領袖亦有份提名，包括長和主席李澤鉅、盈科拓展主席李澤楷、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯、執董郭基煇、恒基地產主席李家誠、新世界發展執董鄭志雯、信和主席黃志祥、合和主席胡應湘、九倉集團主席吳天海等，地產建設商會會長簡基富等。
提名中亦不乏政界的有分量人士，例如全國政協副主席梁振英、李家超競選辦主任全國人大常委譚耀宗，政協常委唐英年、陳馮富珍、何柱國、全國僑聯副主席盧文端。
狄志遠未有提名：因未見政綱
不過，全國政協副主席董建華就未有提名李家超。董建華辦公室透過公關表示，董建華正在休假，不作回應。在立法會議員的界別中，除了立法會主席梁君彥表示要保持憲制中立的角色之外，實政圓桌田北辰及社福界狄志遠亦未有提名他，兩人分別表示因李尚未發表政綱，未能掌握其施政綱領及藍圖。特首選舉提名期本周六(16日)正式截止，由於本周五及周六均為復活節假期，交表期限為今午5時，而投票日將在5月8日舉行。根據行政長官產生辦法，行政長官須由選委以不記名方式一人一票選出，即使只有一人參選亦要投票，候選人須獲超過750張有效選票才能當選。