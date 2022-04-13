特首選舉｜已取逾700選委提名票 李家超今報名參選

已宣布參選特首的前政務司長李家超，將於今日正式報名，昨透露已取得超過700張選委提名票。他又指，若果當選，《基本法》第23條立法將為其中一項優先工作，強調香港沒有穩定，就沒有繁榮。而他再被問及陳同佳事件時稱，處理案件方法「非常之簡單」，是台灣當局盡快接受陳同佳自首，並稱不應政治化有關議題。

李家超昨日先拜會中國企業協會，下午則與選委進行兩場網上會議，約有100名選委參與。他傍晚會見記者時表示，截至昨午6時，已取得超過700張選委提名票，決定今日(13日)報名參選特首。他感謝競選辦人員連日努力，與他一同致電予選委和舉辦網上會議。

被問及若成功當選特首，基本法23條立法的安排，李家超指，為23條立法是香港特區的憲制責任，將是他其中一項優先工作。他又表示，穩定及安全環境涉及不同範疇，國家安全為其中之一，並要確保本港金融系統應付挑戰及風險，強調香港沒有穩定，就沒有繁榮。他隨後補充，自己會繼承現屆政府的相關推進工作，按部就班，積極推進23條立法，以符合香港憲制責任。

冀台灣當局盡快接受陳同佳自首

至於李家超日前指不需要再討論修訂《逃犯條例》，他昨再度回應，指根據香港法律，陳同佳已屬自由身份，而他多次表示非常願意到當地自首。李認為，處理陳同佳案「非常之簡單」，便是台灣當局盡快接受陳同佳自首，「任何一個正常的當局，都應該接受一個逃犯自願去自首……呢個係公義所在，唔好政治化咗整個議題。」

在昨日李家超與選委的網上會議上，有選委提出盡快實行免檢疫通關，亦有就重建香港品牌、支援再工業化和推行國民教育等發表意見。地產及建造界選委、恒基地產主席李家誠希望當局簡化土地發展過程，拆牆鬆綁。同為選委的新鴻基地產執行董事郭基煇則提到，本港土地轉換的程序繁複，農地轉換需時達10至15年，建議政府委任高級問責官員督導項目促進辦公室，加快公私營房屋項目上馬。

李家超則指，選委提出的意見有助他撰寫政綱，並會繼續舉辦交流會，以及專題諮詢會。惟他稱，他和團隊撰寫政綱的時間有限，未必可以在各方面都做得很細緻，強調政綱未有涵蓋的內容不代表他不關注，希望大家理解。