特首選舉｜廉署：選舉日派員到票站處理查詢投訴 有需要時執法

特首選舉提名期昨日(3日)展開，直至本月16日結束；而行政長官選舉投票將於下月8日舉行。廉政公署表示，會為行政長官選舉的候選人、助選人員及選舉委員會委員提供全面宣傳教育服務，確保行政長官選舉廉潔公正。此外，廉署會於行政長官選舉當日派員到投票站，以便迅速處理相關查詢與投訴，及在有需要時採取執法行動。廉署人員亦會於投票站及點票站視察投票和點票過程。如有需要，會向當局提供進一步防貪建議，持續改善選舉程序。

廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達表示：為確保行政長官選舉廉潔公正，廉署將主動為候選人及其助選團隊提供一站式宣傳教育服務，包括安排法例簡介會、派發「廉潔選舉資料冊」及「候選人填寫選舉申報書須知」，以協助他們在競選活動期間更清楚了解《選舉(舞弊及非法行為)條例》的要點。