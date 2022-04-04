特首選舉｜廉署：選舉日派員到票站處理查詢投訴 有需要時執法

特首選舉提名期昨日(3日)展開，直至本月16日結束；而行政長官選舉投票將於下月8日舉行。廉政公署表示，會為行政長官選舉的候選人、助選人員及選舉委員會委員提供全面宣傳教育服務，確保行政長官選舉廉潔公正。此外，廉署會於行政長官選舉當日派員到投票站，以便迅速處理相關查詢與投訴，及在有需要時採取執法行動。廉署人員亦會於投票站及點票站視察投票和點票過程。如有需要，會向當局提供進一步防貪建議，持續改善選舉程序。
廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達表示：為確保行政長官選舉廉潔公正，廉署將主動為候選人及其助選團隊提供一站式宣傳教育服務，包括安排法例簡介會、派發「廉潔選舉資料冊」及「候選人填寫選舉申報書須知」，以協助他們在競選活動期間更清楚了解《選舉(舞弊及非法行為)條例》的要點。
廉署向選委會派發「選民／支持者須知」單張
趙汝達續指，廉署會就過往選舉接獲較多投訴及查詢的範疇加強宣傳教育，包括在選舉廣告內載有支持者或支持機構的名稱圖像、發布有關候選人的虛假事實陳述、未獲授權招致選舉開支及有關填寫選舉申報書事宜等，以免候選人或支持者因誤解或一時疏忽而墮入法網。廉署亦會向選舉委員會委員派發「選民／支持者須知」單張及刊登專題文章，提醒他們無論以選民或以支持者身分參與選舉時須注意的法例重點。
廉署會繼續與相關決策局及部門保持緊密聯繫，商討及制訂工作策略及具體安排，並密切留意可能構成破壞選舉的行為，需要時會透過合適渠道發出澄清或警告，提醒市民切勿參與違法行為，共同維護選舉廉潔公平。相關的選舉資料冊、須知單張和其他參考資料已上載廉署「行政長官選舉」專題網頁予公眾查閱。公眾亦可在選舉期間致電廉潔選舉查詢熱線2920 7878，查詢有關《選舉(舞弊及非法行為)條例》和廉署的宣傳教育服務；或致電廉署二十四小時舉報中心熱線2526 6366，舉報任何懷疑違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》的行為。