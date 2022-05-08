特首選舉｜李家超1416票當選新任特首 8張不支持票 得票率逾99%(持續更新)

行政長官選舉今日舉行，投票時間早上9時開始，11時半結束。唯一候選人李家超取得1,416張有的效支持票，取得超過750張有效的「支持」票門檻，選舉主任楊家雄法官根據《行政長官選舉條例》第二十八條，宣布李家超在選舉中當選。 行政長官林鄭月娥發表聲明，表示第六屆行政長官選舉順利完成，衷心祝賀李家超當選，將於今日稍後向中央人民政府提交選舉結果報告。她和本屆政府會與候任行政長官做好交接，並全力為新一屆政府就任提供一切所須的協助。



【12:30更新】選管會表示，有效票數為1,424票，李家超獲得1,416票支持票，高票當選第六屆行政長官，支持率為99.43%；另有8張不支持票。 【11:50更新】 截至早上11時半，1,428名選委投票，總投票率97.74%。工作人員已把投票箱從1樓的主投票站運送至3樓的點票區，點票工作隨即展開。 【11:10更新】 截至早上11時，1,406名選委投票，投票率96.24%，投票時間餘下不足半小時。



【10:45更新】 截至早上10時半，1,139名選委投票，投票率77.96%。選舉管理委員會表示，行政長官選舉設於灣仔香港會議展覽中心的中央點票站兼新聞中心內的公眾人士區域已經滿座，提醒公眾人士請不要前往中央點票站兼新聞中心。



【10:15更新】 截至早上10時，871名選委投票， 投票率59.62%。 【09:55更新】 截至早上9時半，503名選委投票，投票率34.43%。

盧文端：如高票當選代表有認受性 選委之一、全國僑聯副主席盧文端表示，在新選舉制度下，選委會有廣泛代表性，如李家超能高票當選，代表他有認受性。盧文端相信，李家超政府能做到團結高效，希望他落實政綱提出的措施，不要令市民失望，又希望他盡快爭取與内地通關。 狄志遠：投支持票沒有受北京壓力 新思維主席、社福界選委狄志遠昨晚表示會投票支持李家超，以釋出溝通善意。他今早到灣仔會展投票時表示，沒有任何來自北京或本地政府部門的壓力，相信決定會得到各方認同及諒解。他稱，一直認為對話總比對抗好，對話不代表完全贊成政府，反而展示良性互動，不同聲音會更易獲接納，並相信外界會理解他的政治作風及定位。 譚耀宗:無評估取得選票數量 競選辦主任、全國人大常委譚耀宗表示，預計選委將會積極投票，競選辦並無評估李家超最終能取得多少票，投票期間會分兩個地點，繼續努力呼籲選委支持李家超，強調會繼續幫助李家超助選。 對於新思維主席狄志遠昨日表示，將會投票予李家超，譚耀宗對此表示歡迎。譚耀宗認為，每人考慮投票時，都有自己的思考過程，如果大家能支持有能力和有擔當的李家超成為新一屆行政長官，他表示衷心感謝。被問到如果有對反對票有何看法，他表示，會尊重所有選委的投票決定。